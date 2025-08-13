◇セ・リーグ ヤクルト2−10DeNA（2025年8月13日 神宮）

ヤクルトは13日のDeNA戦に2―10で敗れ、3連勝を逃した。

2回に山田の7号ソロで先制したが、先発のアビラが3回2死から投手の東を四球で歩かせると1番・蝦名に逆転の左越え2ランを浴びてしまう。さらに林の左三塁打、佐野の中前適時打で3点を失った。

4回に北村恵の3号で追いすがったが、反撃はここまでだった。2番手・小沢が6回2死一、二塁から代打・筒香に3ランを被弾。8回2死からも連打で1点を失うと9回2死から5番手・坂口が林、佐野に連続アーチを喫し、10得点すべて2死からの失点で大敗した。

試合後、高津監督は筒香に3ランされた場面を振り返った。「あれで試合がきまった。ストライクを投げてほしいところで入らない。いらないところで一発を打たれてしまう」。神宮はファウルグラウンドにブルペンがあり、次打者は投手の東ながら、誰も準備していなかったのに、勝負にいって痛打された。

「10点取られたうち、2アウトランナーなしが7失点。10失点は全て2アウトから。粘れない現状でしょうね」と語った。