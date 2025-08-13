timeleszの松島聡さん（27）が13日、『ハリー・ポッター ショップ 原宿』オープン記念イベントに登場。ドラコ・マルフォイ役のトム・フェルトンさん（37）と約9年ぶりに再会し、芸能活動での迷いや悩みの中で励まされたというエピソードを明かしました。

■ドラコ・マルフォイの人間性にほれていった松島さん

『ハリー・ポッター』シリーズの大ファンという松島さん。作品との出会いを聞かれると「小学校低学年の頃に図書館で本を見つけて、同時に僕の姉もハリー・ポッターのファンだったので、DVDを借りたりとかして見たことがきっかけでファンになりました」と答えました。

特に心をつかまれたキャラクターを聞かれると、笑顔で「マルフォイです」と回答。続けて「年を重ねるごとにハリー・ポッターの見え方が変わっていって。最初はマルフォイじゃなくてポッターが好きだったんですけど、だんだんとマルフォイの人間性にほれていって。同時にハリー・ポッターの社会性もありながら人生観も感じられる、ヒューマンドラマとしてもすごく没入して楽しむことができました」と魅力を語りました。

また、「マルフォイはヒールなんですけど、何か憎めないところがあって、闇落ちしきれない、葛藤しながらも人間的な弱い部分をだんだん見せていく瞬間っていうのが、すごく僕の心に刺さっていきまして。なので、マルフォイファンが近くに増えてくれると僕もすごくうれしくて。今ではたくさんいますけど」と、笑顔で話しました。

■「この先もやっていける」トムさんの言葉が支えに

そんな松島さんの“推しキャラ”、マルフォイを演じたトム・フェルトンさんが、ショップのオープンを祝って来日。イベントに登場すると、松島さんと熱い抱擁を交わしました。

実は松島さんは、約9年前にプライベートでトムさんのサイン会に参加。6時間並んでサインや優しい言葉をもらい、あまりの“神対応”ぶりに感動したといいます。

念願の再会にあたり、松島さんはトムさんに手紙を用意。トムさんと向かい合い、松島さんは「トムさんへ。約9年ぶりにお会いできたこと、心からうれしく、そして光栄に思います。ハリー・ポッターを通して、マルフォイの人間らしい弱さや葛藤、生き方から多くのことを教えていただきました。9年前、“オーラがあるからこの先もやっていける。俳優になりたいと思い続ければ必ずなれるよ”と力強く言ってくれました。その言葉は、迷いの中にいた自分にとって、まさに光でした。そして、忘れられないのは、東日本大震災の際、義援金を寄付し、日本が困難に直面するたびにそっと手を差し伸べてくださったことです。僕が芸能の道を歩み始めたのは、2011年3月、震災直後でした。その時のトムさんの優しさと行動力に、心の底から感動したのを今でも覚えています。これからもずっとずっとトムさんとマルフォイのファンでいつづけます。本日は本当に貴重な時間をありがとうございました」と、思いを込めて読み上げました。

■松島さん「芸能を辞めなくてよかったな」

最後に、トムさんから松島さんへサプライズが。

“聡へ。スリザリンへようこそ”という直筆のメッセージが書かれた、スリザリン寮のTシャツとアイテムをプレゼント。松島さんは「えぇぇぇぇ」と驚きの声を上げ、「リビングのどセンターに飾ります」と笑顔でコメントしました。

プレゼントを手に松島さんは、「僕自身が一度芸能から離れたことがあって、その時にトムさんがマルフォイという役でも悩まれていたことがたくさんあったっていう話をちょうど休んでいた時期に聞いていたので、共感してしまう部分がたくさんあって。でも、緊急来日という形でプライベートでも日本に来てくださったりとか、活動をやめなかったトムさんの姿勢もあってそういったひとつひとつの行動力だったりにも僕は励まされていたので改めて芸能を辞めなくてよかったなっていうふうに思った瞬間です」と、心境を明かしました。