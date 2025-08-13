◇パ・リーグ 日本ハム-ロッテ（2025年8月13日 エスコンＦ）

日本ハムが劇的なサヨナラ勝ちで連敗を4で止めた。2-2の9回1死満塁から水谷が三遊間を破った。

4連敗中は計3得点だっただけに、新庄監督は「ちょっと嫌な流れで来てた1週間だったんで、この流れ全部、水谷君が切り替えてくれたというか、勢いつけてくれた」と絶賛。1点を追う8回に起死回生の同点ソロを放ったレイエスには「納得いかない打席が多い中で、あの1本で去年後半のような活躍が、目に浮かぶというか」と期待していた。

投げては9回に登板した柳川が自己最速の159キロをマークするなど圧巻の投球で、今季2勝目。「あれは、（スピード）ガンミスじゃない？でもね、ゆったりしたフォームで指に、リリースポイントに100%力が伝わった投げ方はしてましたね、今日は」と賛辞が止まらなかった。

連敗ストップで首位・ソフトバンクと4差をキープ。「連敗って、年に3回ぐらいないですか？今年そんなないっしょ。ここで切れたってことはもう成長しか感じないし」と首位奪回へ前を見据えた。