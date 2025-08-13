「ヤクルト２−１０ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）

ＤｅＮＡが今季３度目の１試合４本塁打を放つなど、１２安打１０得点で連敗を４でストップ。苦しんだ真夏の９連戦を勝利で締めくくった。

勝利の立役者となったのは、ＮＰＢで代打初本塁打を放った筒香だ。今季はここまで２度の２軍再調整など苦しんできたが、１点リードの六回、無死一、二塁が連続三振で２死一、二塁となった場面で登場し、チェンジアップを振り抜いた。打球は右翼ポール際へと吸い込まれる７号３ランとなって、試合の主導権を完全に握った。

試合後、連敗ストップのヒーローインタビューに向かった筒香。スタンドからは「待ってたぞ」の声が飛び交った。筒香は「これだけのファンの方が、どんな状況でも応援してくださる」と改めて感謝。「非常にプレーヤーとしてはありがたいですし、もっともっと貢献しようという気持ちが湧くような声援をほんとに毎日毎日感謝しています」と続けた。

９連戦全てが屋外球場という試練で４連敗を喫するなど苦しんだが、最後に負の連鎖を断ち切った。筒香は「なかなかうまくかみ合わない試合が続いてましたけど、ベイスターズの力っていうのはこんなもんじゃないと思います。もっともっといいパフォーマンスが選手はできる」と断言し、次戦を見据えた。