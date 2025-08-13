『大追跡』防犯カメラに“誘拐犯×天才少女”の姿！ドラマの枠を越え『誘拐の日』とのコラボ実現

火曜よる9時から放送中の『誘拐の日』、そして水曜よる9時から放送中の『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』――。

8月13日（水）に放送された『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』では、作品の垣根を越えた“夢のコラボ”が実現した。

【映像】防犯カメラの映像に“誘拐犯”と“天才少女”の姿が！

このコラボのきっかけは、テレビ朝日7月クールよる9時ドラマ3番組の出演者が一堂に会した合同会見「テレビ朝日DRAMA FES 2025 Summer」の舞台裏での斎藤工の発言。

斎藤が演じる新庄政宗が誘拐した少女と逃げる誘拐犯であることから、「逃亡している僕たちも『大追跡』してくださいよ！」と提案。それを聞いた両番組のキャスト＆スタッフも「いいね！」と盛り上がり、誘拐事件を描いた『大追跡』第6話でコラボが実現した。

『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』第6話では、名波凛太郎（相葉雅紀）が急性虫垂炎で入院中、警備会社の社長専用運転手が何者かに刺殺される事件が発生。その直後、宝石店と住宅で立て続けに侵入窃盗事件が起きる。

被害に遭った2軒は事件当夜、なぜか警備会社の防犯システムが作動しておらず、不審に思った伊垣修二（大森南朋）は、運転手殺害事件との関連を疑って捜査を開始。すると、警備会社の社長が何者かに誘拐されていたことが判明して…という衝撃のストーリーが展開した。

そんな怒涛の捜査の過程で、SSBC強行犯係では付近の防犯カメラ映像をかき集めて犯人の痕跡を探すことになるが、その中に斎藤演じる新庄政宗＆永尾柚乃演じる七瀬凛の姿をとらえた駐車場の映像が紛れこんでいた、という設定。

実は、捜査一課主任・青柳遥（松下奈緒）がSSBC強行犯係を訪れたシーンで、大型モニターの分割画面のひとつにこの2人の映像がひそかに映し出されていた。

鮮明な映像ではなかったものの、“おかっぱ”がキュートな永尾とスタイル抜群の斎藤という異色バディが画面の端に登場していたのだ。