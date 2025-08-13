ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©Æ»Ï©¤Î¡ÈÀÖ¤¤¢¥¡É¤Ï½ÂÂÚÁý²Ã¤Î¥µ¥¤¥ó¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¡Ö²óÈò½Ñ¡×¤È¡ÖÀáÌó½Ñ¡×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ºÇÂç9Ï¢µÙ¤Î¤ªËßµÙ¤ß¤â¡¢13Æü¤«¤é¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¡ª¼óÅÔ·÷¤Î¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤ê¤Î½ÂÂÚ¤Ï¡ÈÂè2¤Î¥Ô¡¼¥¯¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ö¸òÄÌ½ÂÂÚ¡×¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¡È²óÈò½Ñ¡É¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÆ»Ï©¾ðÊóÈÇ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡ÈÀÖ¤¤»°³Ñ¤Î°õ¡É
½ÂÂÚÍ½Â¬²ó¿ô ¾å¤ê¤È²¼¤ê ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡©
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
10¥¥í°Ê¾å¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬²ó¿ô¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¼¤ê¡Û¤Ï13Æü¡Ê¿å¡Ë¤¬¥Ô¡¼¥¯¡¢¡Ú¾å¤ê¡Û¤Ï15Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊNEXCOÃæÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤è¤ê¡Ë
¡Ú²¼¤ê¡Û
11Æü¡Ê·î¡Ë25²ó
12Æü¡Ê²Ð¡Ë19²ó
13Æü¡Ê¿å¡Ë24²ó¡Ê¥Ô¡¼¥¯¡Ë
14Æü¡ÊÌÚ¡Ë14²ó
15Æü¡Ê¶â¡Ë9²ó
16Æü¡ÊÅÚ¡Ë8²ó
17Æü¡ÊÆü¡Ë3²ó
¡Ú¾å¤ê¡Û
11Æü¡Ê·î¡Ë34²ó
12Æü¡Ê²Ð¡Ë18²ó
13Æü¡Ê¿å¡Ë21²ó
14Æü¡ÊÌÚ¡Ë26²ó
15Æü¡Ê¶â¡Ë31²ó¡Ê¥Ô¡¼¥¯¡Ë
16Æü¡ÊÅÚ¡Ë34²ó¡Ê¥Ô¡¼¥¯¡Ë
17Æü¡ÊÆü¡Ë9²ó
¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ÂÂÚÍ½Â¬¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊNEXCOÅìÆüËÜHP¤è¤ê¡Ë
¢§ÅìËÌÆ» ²Ã¿ÜICÉÕ¶á
16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å5»þ¤´¤í
¡Ú¾å¤ê¡Û35¥¥í
¢§´Ø±ÛÆ» ºä¸ÍÀ¾SICÉÕ¶á
15Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å5»þ¤´¤í
¡Ú¾å¤ê¡Û30¥¥í
16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å4»þ¤´¤í
¡Ú¾å¤ê¡Û40¥¥í
¡È½ÂÂÚÍ½Êó»Î¡É¤È¤Ï¡©ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤äÅ·¸õ¤â¹Í¤¨¤Æ¡Ä
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
½ÂÂÚÍ½Êó»Î¤Ë¡Ö½ÂÂÚ¤ò²óÈò¤¹¤ëÊýË¡¡×¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡È½ÂÂÚÍ½Êó»Î¡É¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤Î½ÂÂÚ¼ÂÀÓ¤äÍËÆü¤ÎÊÂ¤Ó¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÍ½Â¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤ÏÉÔÌä¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¶âÂô¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í¤º¤Ä¡¢·×3¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¥É¥é¥¤¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÃæËÙÀé²Å»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè·î¡¢½ÂÂÚÍ½Êó»Î¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤äÅ·¸õ¤Ê¤É¤â²ÃÌ£¤·¤Æ½ÂÂÚ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ë¼ÁíÈ¾Åç¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÈÄ¬¤ÎËþ¤Á°ú¤¡É¡£Ä¬¤ÎËþ¤Á°ú¤¤Ë¤è¤êÄ¬´³¼í¤ê¤Çº®¤à¤«Ê¬¤«¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ÆÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¾ðÊóÈÇ¤Ë¡È½ÂÂÚ¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ë¡É°õ¤¬É½¼¨
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Æ»Ï©¾ðÊóÈÇ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡ÈÀÖ¤¤»°³Ñ¤Î°õ¡É¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾ðÊóÈÇ¤Ë¡Ö²£ÉÍÄ®ÅÄ-³¤Ï·Ì¾JCT¡¡½ÂÂÚ3Ò¡¡10Ê¬¡×¤Î¸å¤í¤Ë¡¢ÀÖ¤¤»°³Ñ¤Î°õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀÖ¤¤»°³Ñ¤Î°õ¤Ï¡Ö½ÂÂÚ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Î¤È¤¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡×¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ÎµÙ·Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢±ª²óÏ©¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï±ª²ó¤·¤Æ¹âÂ®¤«¤é½Ð¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢1¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°õ¤Ï²ñ¼Ò¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÎÐ¿§¤Î»°³Ñ¤Î°õ¡É¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö½ÂÂÚ¤¬½Ì¾®·¹¸þ¤Î¤È¤¤ËÉ½¼¨¡Ê´ØÅì»Ù¼Ò´ÉÆâ¤Î¤ß¡Ë¡×¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç½ÂÂÚ²óÈò¡¡¡Ö½ÐÈ¯Á°¤Ë¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Í¸ú¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³2Ç¯¤Û¤É¤Ç¿·¤¿¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ÂÂÚ²óÈòºö¡×¤Ç¤¹¡Ê¥¢¥×¥ê¡§¥¹¥¤¥¹¥¤Î¹»³ÍüÈÇ¡Ë¡£
½ÂÂÚÍ½Â¬¤òÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£¤¹¤°½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢½êÍ×»þ´Ö¤¬ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç3»þ´Ö30Ê¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢2»þ´Ö¸å¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ì¤Ð¡¢½êÍ×»þ´Ö¤¬2»þ´Ö¤ÇÃå¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤¹¤°½ÐÈ¯¤·¤Æ¤â¡¢2»þ´Ö¸å¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ¤â¡¢ÅþÃå»þ´Ö¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö2»þ´Ö¸å¤Ë½ÐÈ¯¤·¤è¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òµ¯¤³¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢§Å¹ÊÞ¾ðÊó¡¢¢§¶õ¤¾õ¶·¡¢¢§¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤âÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½ÂÂÚ¤Î²óÈò¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤¼¤ÒÁ´¹ñÈÇ¤Î¥¢¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤¤¤Þ½ù¡¹¤ËÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢AI¤ÎÇ½ÎÏ¤â¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢½ÂÂÚ¤ÇÇ¯´ÖÌó12Ãû±ß¤òÂ»¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ³Ø¤Ç²¿¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø¡¦¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó:
·ÐºÑ³Ø¤Ç¡¢½ÂÂÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÈ¯Á°¤Ë¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬¡¢½ÂÂÚ²óÈò¤Ë¤ÏÍ¸ú¤À¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë²¿¤«¿·¤·¤¤¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤È¤·¤Æ¤âÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö²áµî¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¾ðÊó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¼ÎÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½ÐÈ¯Á°¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï© ¤ªÆÀ¤ÊÀáÌó½Ñ¡ÖETC¿¼Ìë³ä°ú¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
½ÂÂÚ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿Å¾¼ê¤¬Æ±¾è¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê½õ¼êÀÊ¤Î²ÈÂ²¤Ë¡Ë¡Û
1°Ì¡§¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤ì¤ë
2°Ì¡§¥ë¡¼¥È¤ä±¿Å¾¤Ê¤É¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤Æ¤¯¤ë
3°Ì¡§¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ò¾¡¼ê¤ËÁàºî¤¹¤ë
4°Ì¡§¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¤
5°Ì¡§¿²¤ë
¡Ê¥«¡¼¥ê¡¼¥¹¥«¥ë¥â¤¯¤óÄ´ºº¡Ë
³§¤µ¤ó¡¢¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÂÂÚ²óÈò½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Þ¡¢¡ÖETC¿¼Ìë³ä°ú¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°0»þ¡Á¸áÁ°4»þ¤Î´Ö¤Ï30%°ú¤¡Ê°ìÉôÆ»Ï©¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸á¸å10»þ30Ê¬¤´¤í¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¸áÁ°0»þ10Ê¬¤´¤í¤Ë½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¬ÍÑ»þ´ÖÆâ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤òÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð30%°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
