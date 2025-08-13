「なんで…？」

©ラノベアニメ製作委員会

（席替えをやり直して、すれ違いを解消して。それでうまく行くはずだったのに…！）

作家の二語十が原作・シリーズ構成・脚本を務め、イラストレーターtanuがキャラクターデザインを務める『傷心タイムリープ』。気鋭のライトノベル作家とイラストレーターが組んだ４連作ショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』内の１作だ。

分岐点に戻った若菜（CV：高柳知葉）は第4話で過去と違う行動をとり、未来を変えようとした。しかし、クリスマスの夜に舞い戻り、想いを寄せる和瀬（CV：坂田将吾）からフラれてしまう。

©ラノベアニメ製作委員会

若菜「ずっと、迷惑だった…？ 無理やり隣にいようとして、話しかけて、好きになって、迷惑だった…？」

和瀬「そんなはずない」

「だったらなんで…！」と和瀬に詰め寄った若菜は、和瀬の首元に目を留めた。

©ラノベアニメ製作委員会

若菜「私それ、あげたんだっけ」

和瀬「なんで忘れてるんだよ」

和瀬「…もう一度言う。迷惑なはずがない。ただ…ごめん、俺は…」



©ラノベアニメ製作委員会

（どういうこと？ 和瀬は、今もあのマフラーを巻いてくれている。じゃあ本気で嫌われてるわけじゃない？）

©ラノベアニメ製作委員会

「もう分かんないよ…！」

でも、確かなことがある。

（私は過去に戻れる。それも、ここに――）

©ラノベアニメ製作委員会

SNS日記を読み返した若菜。席替えをやり直して離れない選択をしたはずなのに、5月21日の日記は「席替え、、、久しぶりに和瀬と離れた、、、」とタイムリープ前と同じ記述に戻っていた。

（やっぱり、過去が変わってる）

©ラノベアニメ製作委員会

（戻りたい。もし同じ方法で過去をやり直せるなら、もう一度--）

©ラノベアニメ製作委員会

日記をスクロールし、やり直したいことを探す若菜。6月3日の記録が目に留まった。

決意を胸に、右手の薬指をスマホの上に置くと――

©ラノベアニメ製作委員会©ラノベアニメ製作委員会

和瀬と出かけたあの日に、タイムリープしていた。

©ラノベアニメ製作委員会

（やっぱり、あの指輪が…！）

そう気づいた若菜の手に、その指輪はまだない。

（けど私、いつから指輪してたんだっけ？）

和瀬「若菜？」

若菜「あ、えっと、ところで、傘持ってない？」

©ラノベアニメ製作委員会

和瀬「傘？なんで？」

若菜「いいから！和瀬といえば傘でしょ」

「意味わかんねぇ」と言いながらも、鞄から取り出した折りたたみ傘を差し出す和瀬。

直後、横を走りすぎる車のタイヤが水たまりを撥ね――

©ラノベアニメ製作委員会©ラノベアニメ製作委員会

水しぶきを和瀬の傘でガードする若菜。

和瀬「！？ すげえ…」

若菜「そんなことよりほら、次どこ行く？」

©ラノベアニメ製作委員会

そう和瀬に笑顔を向けた若菜の体が、青い光に包まれ――

次の瞬間、２人はまたあのクリスマスの夜に戻っていた。若菜がフラれる、あの場面に。

©ラノベアニメ製作委員会

和瀬「ごめん、俺、若菜とは…」



「次、次…！」

©ラノベアニメ製作委員会

再びカフェでスマホをスクロールして、次の“戻りたい日”を探す若菜。

©ラノベアニメ製作委員会

6月12日の日記には『和瀬が後輩の女の子に告られてた、、、まあ、どうでもいいけど？』と書かれている。

©ラノベアニメ製作委員会

「いいワケあるか！」と叫んだ若菜は、スマホにリングをかざして、再びあの日へ――

©ラノベアニメ製作委員会

女の子「ずっと好きでした。付き合ってください！」

和瀬「…ごめんなさい」

©ラノベアニメ製作委員会

後輩に頭を下げた和瀬の後ろから、「何か言うことは？」と問いかける若菜。

和瀬「それ俺のセリフだろ。断ったよ。今は誰かさんの相手で手一杯だからな」

©ラノベアニメ製作委員会

直後、青い光に包まれる若菜。

そして――

©ラノベアニメ製作委員会

またもや、あのクリスマスの夜に舞い戻っていた。

（何を、何を変えれば――？）

©ラノベアニメ製作委員会©ラノベアニメ製作委員会©ラノベアニメ製作委員会©ラノベアニメ製作委員会

どの日をやり直しても、またクリスマスの夜に戻ってきてしまう――。

©ラノベアニメ製作委員会

「もう…どうすればいいの…！」

どの日をやり直しても変えられない未来。若菜はこの先、何を選ぶのか？

ショートアニメ4本が連続で展開される『週刊ラノベアニメ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送。TVerでも無料配信。

なお、この『傷心タイムリープ』第５話は８月９日深夜に放送された。