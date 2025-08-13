上書きしたはずの過去が元に戻った？ ターニングポイントへ飛び、記憶を塗り替えようとする『傷心タイムリープ』第5話
「なんで…？」©ラノベアニメ製作委員会
（席替えをやり直して、すれ違いを解消して。それでうまく行くはずだったのに…！）
作家の二語十が原作・シリーズ構成・脚本を務め、イラストレーターtanuがキャラクターデザインを務める『傷心タイムリープ』。気鋭のライトノベル作家とイラストレーターが組んだ４連作ショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』内の１作だ。
分岐点に戻った若菜（CV：高柳知葉）は第4話で過去と違う行動をとり、未来を変えようとした。しかし、クリスマスの夜に舞い戻り、想いを寄せる和瀬（CV：坂田将吾）からフラれてしまう。©ラノベアニメ製作委員会
若菜「ずっと、迷惑だった…？ 無理やり隣にいようとして、話しかけて、好きになって、迷惑だった…？」
和瀬「そんなはずない」
「だったらなんで…！」と和瀬に詰め寄った若菜は、和瀬の首元に目を留めた。
若菜「私それ、あげたんだっけ」
和瀬「なんで忘れてるんだよ」
和瀬「…もう一度言う。迷惑なはずがない。ただ…ごめん、俺は…」
（どういうこと？ 和瀬は、今もあのマフラーを巻いてくれている。じゃあ本気で嫌われてるわけじゃない？）©ラノベアニメ製作委員会
「もう分かんないよ…！」
でも、確かなことがある。
（私は過去に戻れる。それも、ここに――）
SNS日記を読み返した若菜。席替えをやり直して離れない選択をしたはずなのに、5月21日の日記は「席替え、、、久しぶりに和瀬と離れた、、、」とタイムリープ前と同じ記述に戻っていた。
（やっぱり、過去が変わってる）©ラノベアニメ製作委員会
（戻りたい。もし同じ方法で過去をやり直せるなら、もう一度--）©ラノベアニメ製作委員会
日記をスクロールし、やり直したいことを探す若菜。6月3日の記録が目に留まった。
決意を胸に、右手の薬指をスマホの上に置くと――
和瀬と出かけたあの日に、タイムリープしていた。©ラノベアニメ製作委員会
（やっぱり、あの指輪が…！）
そう気づいた若菜の手に、その指輪はまだない。
（けど私、いつから指輪してたんだっけ？）
和瀬「若菜？」
若菜「あ、えっと、ところで、傘持ってない？」
和瀬「傘？なんで？」
若菜「いいから！和瀬といえば傘でしょ」
「意味わかんねぇ」と言いながらも、鞄から取り出した折りたたみ傘を差し出す和瀬。
直後、横を走りすぎる車のタイヤが水たまりを撥ね――©ラノベアニメ製作委員会 ©ラノベアニメ製作委員会
水しぶきを和瀬の傘でガードする若菜。
和瀬「！？ すげえ…」
若菜「そんなことよりほら、次どこ行く？」
そう和瀬に笑顔を向けた若菜の体が、青い光に包まれ――
次の瞬間、２人はまたあのクリスマスの夜に戻っていた。若菜がフラれる、あの場面に。©ラノベアニメ製作委員会
和瀬「ごめん、俺、若菜とは…」
「次、次…！」©ラノベアニメ製作委員会
再びカフェでスマホをスクロールして、次の“戻りたい日”を探す若菜。©ラノベアニメ製作委員会
6月12日の日記には『和瀬が後輩の女の子に告られてた、、、まあ、どうでもいいけど？』と書かれている。©ラノベアニメ製作委員会
「いいワケあるか！」と叫んだ若菜は、スマホにリングをかざして、再びあの日へ――©ラノベアニメ製作委員会
女の子「ずっと好きでした。付き合ってください！」
和瀬「…ごめんなさい」
後輩に頭を下げた和瀬の後ろから、「何か言うことは？」と問いかける若菜。
和瀬「それ俺のセリフだろ。断ったよ。今は誰かさんの相手で手一杯だからな」
直後、青い光に包まれる若菜。
そして――
またもや、あのクリスマスの夜に舞い戻っていた。
（何を、何を変えれば――？）©ラノベアニメ製作委員会 ©ラノベアニメ製作委員会 ©ラノベアニメ製作委員会 ©ラノベアニメ製作委員会
どの日をやり直しても、またクリスマスの夜に戻ってきてしまう――。©ラノベアニメ製作委員会
「もう…どうすればいいの…！」
どの日をやり直しても変えられない未来。若菜はこの先、何を選ぶのか？
ショートアニメ4本が連続で展開される『週刊ラノベアニメ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送。TVerでも無料配信。
なお、この『傷心タイムリープ』第５話は８月９日深夜に放送された。