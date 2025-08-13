好き＆行ってみたい「愛媛県の道の駅」ランキング！ 2位「今治市多々羅しまなみ公園」を抑えた1位は？【2025年調査】
ドライブの途中に立ち寄れば、その土地ならではの味や景色、人との出会いが待っている「道の駅」。新鮮な食材やご当地グルメ、絶景を楽しめるスポットなど、魅力は尽きません。
All About ニュース編集部は2025年8月5〜6日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「愛媛県の道の駅」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「しまなみ海道の壮大な景色を堪能したい」（40代男性／香川県）、「多々羅大橋はとても立派な橋なので、この辺りから見てもきれいだし、見たらリフレッシュになる。ここの大三島とこの周辺エリアの柑橘類が本当に美味しいので、旬にまた行きたい」（40代女性／広島県）、「ベタだけど、しあわせの鐘を鳴らしたい」（40代女性／福島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「地元の特産品や飲食店も充実していて、ゆっくり過ごせる場所」（30代女性／神奈川県）、「家族で楽しめる施設が密集しているから」（40代男性／東京都）、「日本一細長い佐田岬半島に位置し、絶景のパノラマと灯台、海の幸が魅力的です。ミュージアムでは地元の歴史や文化についても学べ、『四国最西端』など旅の達成感が味わえます」（60代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2025年8月5〜6日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「愛媛県の道の駅」ランキングを紹介します！
2位：今治市多々羅しまなみ公園（今治市）／28票しまなみ海道の途中にある「今治市多々羅しまなみ公園」は、サイクリストの聖地として知られ、多々羅大橋の美しい姿を一望できます。新鮮な海産物や柑橘類を使った軽食が楽しめるほか、土産品も豊富。絶景とグルメを同時に堪能できる道の駅として、旅人や地元客に愛されています。
回答者からは「しまなみ海道の壮大な景色を堪能したい」（40代男性／香川県）、「多々羅大橋はとても立派な橋なので、この辺りから見てもきれいだし、見たらリフレッシュになる。ここの大三島とこの周辺エリアの柑橘類が本当に美味しいので、旬にまた行きたい」（40代女性／広島県）、「ベタだけど、しあわせの鐘を鳴らしたい」（40代女性／福島県）などのコメントがありました。
1位：佐田岬半島ミュージアム（西宇和郡伊方町）／38票日本一細長い半島に位置する「佐田岬半島ミュージアム」は、風力発電の風車や豊かな海の景色を背景に、地域の歴史や文化を学べる施設です。半島特有の自然環境や漁業文化に触れられる展示が充実し、周辺観光の拠点としても便利。地元食材を使ったレストランも併設され、訪れる人々に伊方町ならではの魅力を届けています。
回答者のコメントを見ると「地元の特産品や飲食店も充実していて、ゆっくり過ごせる場所」（30代女性／神奈川県）、「家族で楽しめる施設が密集しているから」（40代男性／東京都）、「日本一細長い佐田岬半島に位置し、絶景のパノラマと灯台、海の幸が魅力的です。ミュージアムでは地元の歴史や文化についても学べ、『四国最西端』など旅の達成感が味わえます」（60代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)