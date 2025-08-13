SNSに「上から目線」があふれるのはなぜ？「祈りの絵文字」を使いたくなる日本ならではの事情
SNSやニュースのコメント欄でよく目にする「上から目線」という日本特有の表現。ささやかな助言でさえ「偉そう」と受け取られることが少なくありませんが、日本人はなぜこれほどまでに言い方に敏感なのでしょうか。
日本語特有の謙譲表現やクッション言葉、絵文字文化、さらには英語における命令表現との違いなど、日本社会に根付く配慮の美学を通して、その背景について考察します。
【画像】おじさんを感じる顔文字といえば
時には、相手を慮ったアドバイスや率直な意見に対しても、「偉そうだ」「自分が正しいと思ってるんでしょ？」といったネガティブな反応が見られることも珍しくありません。
ヨーロッパに暮らす筆者自身、日本人観光客に向けて「気を付けた方がいいポイント」を簡潔にまとめた記事を書いたところ、「上から目線だけど、言いたいことはよく分かる」という意見を受け取ったことがあります。
日本人はなぜここまで「上から目線」に敏感なのでしょうか？
そのような環境で「こうした方がいい」といった率直な言い方をすると、たとえ悪意がなくとも、自分が“上の立場”から話しているように受け取られやすいのではないでしょうか。
特に日本では、人間関係は対等であるべきという感覚よりも、なるべく波風を立てずに（上下）関係を保つことが重視されるため、わずかでも上から言われたと感じると、関係性にひびが入ったと捉える人が少なくないのかもしれません。
一方、英語では「Fasten your seatbelt」「Turn off your phone」のように、短くて明瞭な命令形がより多用されており、この違いは空港や飛行機内など、日本語と英語が併記されている場において顕著です。
英語では命令形が自然に使われる場面でも、日本語話者にとっては、表現がストレート過ぎると「上から目線」と反感を持たれやすいことがよく分かります。
例えば、「非常にきつい言い方になりますが……」「大変恐縮ですが……」といったクッション言葉を使い、まず自分を一歩引いた位置に置くのが定番です。それがないと、どれほど敬語を使っても、偉そうに聞こえたり、感じが悪いと思われてしまうリスクがあります。
筆者が客室乗務員として働いていた時も同様でした。機内でお客さまにお願いや注意をしなければならない場面では、必ず「説明が不十分だったかもしれませんが……」「おくつろぎのところ申し訳ございませんが……」と、自分に非があることを前置きしてから本題に入るのが常でした。
あえて自分を低い立場に置いてから切り出すことで、相手への配慮と敬意を示す……まどろっこしいように感じるかもしれませんが、日本ではこのような謙譲表現が、信頼や円滑な人間関係を築くうえで欠かせない要素となっています。
そんな時に役立つのが絵文字やスタンプです。文章の内容が厳しくなりそうな際にも、スマイリーやお祈りポーズ、涙目などの絵文字を添えることで、感情のトーンやニュアンスを自然に和らげることができます。互いの感情や立場を絶妙に調整してくれるため、相手に「上から目線」と誤解されないようにする上でも、今や欠かせない存在となっています。
特に顔が見えないSNSやネットの世界では、他意のない感想や率直なアドバイスを書いたつもりでも、過度に謙虚な表現でなければ「マウントを取っている」などとネガティブに受け取られてしまうことは、誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。
相手に配慮した言い方はもちろん大切です。しかし、受け取る側も相手の言い方に過敏に反応し過ぎず、その意図を汲み取る力や、些細なことで心やプライドが傷つかない鈍感力を身に付けることができれば、もっと気楽にコミュニケーションできる社会になるのかもしれません。
この記事の筆者：ライジンガー 真樹
元CAのスイス在住ライター。日本人にとっては不可思議に映る外国人の言動や、海外から見ると実は面白い国ニッポンにフォーカスしたカルチャーショック解説を中心に執筆。All About「オーストリア」ガイド。
(文:ライジンガー 真樹)
