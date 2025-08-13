美肌に自信・元美容医療看護師キャバ嬢はなあや、週1〜2回エステ通い・インナービューティー意識の最先端美容法明かす【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/13】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。東京・銀座「ジャングル銀座」で人気キャストとして活躍するはなあやにインタビューを実施し、看護師だった過去や美容法について語ってもらった。
【写真】ブラックな環境で働いていた元美容医療看護師キャバ嬢
5年間続けた美容医療看護師を辞め、キャバクラで働き始めたはなあや。韓国アイドルのような容姿と抜群のスタイルは各所から注目を集め、「TOKYO GIRLS COLLECTION」や『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』に出演するなど幅広く活躍している。
自身を「美容オタク」と称するほどの美意識の高さを持ち、特に肌の綺麗さは誰もが羨むほど。そんなはなあやのスキンケア、メイク、ヘアケアなどに多くの女性が注目している。
― まずキャバクラで働き始めた経緯を教えてください。
はなあや：キラキラした世界に憧れたのと稼ぎたかったこともあって、5年間看護師として働いた後に始めました。ブラックな環境に少し疲れてしまって、自分自身が楽しみながら仕事をしたいと思うようになったんです。人に捧げる仕事だったので自分を疎かにしていて、自分が輝きたいなという思いで転職しました。
― 美容医療看護師時代の思い出に残っているエピソードはありますか？
はなあや：先輩が怖かったことですね。舌打ちされることもあったので、常に先輩の顔色を伺って気を遣っていました。
― キャバクラを始めてから1番衝撃的だったことを教えてください。
はなあや：普通だったら言われないような言葉をお客様に言われます。セクハラっぽいことも普通に言われるのが衝撃でした。いつもギャグで返しています！
― 恐怖だったことも教えてください。
はなあや：最初の頃は喋りかけても無視されることもありました。
― 美容医療看護師時代よりお金を使える幅が広がったと思うのですが、どのようなことにお金を使っていますか？
はなあや：インナービューティーのために健康食品を取り入れています。プロテインというと筋肉用を想像すると思うのですが、美肌用のプロテインやサプリを毎日飲んでいますね。他は近所のエステに週1〜2回通っていて、細胞を若返らせるミトコンドリア注射、グルタチオン、お酒に効くもの、元気が出るにんにく注射など、体調に合わせて選んでいます。
― 1番効果があったと感じるものを教えてください。
はなあや：やっぱりグルタチオンは肌が白くなった気がします。おすすめです！
― 運動はしますか？
はなあや：たまにピラティスに行きます。
― 普段どのようなヘアケアを行っていますか？
はなあや：美容院で月に1回トリートメントをしていて、自宅でも美容院でしか売っていないシャンプーとトリートメントを使っています。
― メイクのこだわりはありますか？
はなあや：韓国系のコスメを使うことが多いかな。デパコスはあまり使わなくて、韓国の「OLIVE YOUNG」で売っているようなコスメを買っています。最近は韓国アイドルのメイクを担当している方がプロデュースしている「AOU」のコスメがすごく良くて、リップやチークを特に愛用中。色はブルベに合うピンクを使っています。パーソナルカラーは調べたことはないのですが多分ブルベかなと思っていて、メイクさんには「どっちもある」と言われました。時間があるときに本格的な診断にも行ってみたいです。
― まつ毛エクステなどはされていますか？
はなあや：上下どっちもマツパとマツエクをしています。最近はずっとエクステをつけていますね。
― 美容以外にお金を使うことはありますか？
はなあや：占いによく課金をしていて、いつも通っている先生が何人かいるので、定期的に訪問しています。池袋や名古屋に行っていて、名古屋の先生とはオンラインでお話していますね。定期的に回っていると周期が来るので、大体月に1回別の先生のお話を聞いています。
― 料金はどれくらいですか？
はなあや：1回1万円で30分です。仕事や将来、恋愛など、様々なことを相談します。
― 印象に残っている言葉はありますか？
はなあや：「有名になる星に生まれてきている」と言われました。嬉しいです！
― 今のような華々しいご活躍をされるまでには壁にぶつかったこともあったと思います。そのときに「悲しみを乗り越えた方法」を教えてください。
はなあや：悲しいときは基本的に「その内良いことがあるかな」などとポジティブな妄想をして引き寄せます。キャバクラで働き始めてすぐのときに、信頼していた友達に裏切られたことがあって…。仲良い風に見せて、裏で私のことを蹴落とす行動をされたり、悪口を言われたりしました。お客様や他の女の子から「こういうこと言っていたよ」と聞いて、すぐに人を信じない方が良いかもしれないと学びましたね。そのときは思考がネガティブだったので、「運が悪いな」と思っていたのですが、今だったらそんな風に思わず、ポジティブに考えられます。
― 夢を追いかける読者に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
はなあや：夢を叶えている自分を想像して、毎日「こうなりたい」と願っていれば叶うと思います。
― 最後にはなあやさんのオンリーワンポイントを教えてください。
はなあや：肌の綺麗さです！
― ありがとうございました！
5年間勤めた美容医療看護師を辞し、自らが輝ける場所として夜の世界を選んだはなあやさん。その決断の裏には、ブラックな環境から抜け出し、自分を大切にしたいという強い願いがあった。韓国アイドルのような容姿と抜群のスタイル、そして「美容オタク」と自称するほどの美意識の高さは、多くの女性の憧れの的となっている。
今回のインタビューでは、美肌を保つためのインナービューティーへの投資や、ミトコンドリア注射、グルタチオンといった最先端の美容法まで、惜しみなくその秘訣を明かしてくれた。また、信頼していた友人からの裏切りという辛い経験をも「学び」と捉える前向きな姿勢は、多くの読者に勇気を与えたことだろう。「夢を叶えている自分を想像して、毎日『こうなりたい』と願っていれば叶う」という彼女のメッセージは、まさにその美しさと活躍の原動力となっている。（modelpress編集部）
