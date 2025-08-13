東海北陸エリアの高校生が「志願したい大学」ランキング！2位「名古屋大学」、1位は？【2025年最新】
リクルートが運営する「リクルート進学総研」は、2025年4月1日〜5月6日の期間、全国の高校に通う2026年3月卒業予定者を対象に大学選びの動向に関する調査を実施。その結果を「進学ブランド力調査2025」として発表しました。
今回はその中から、東海北陸エリア（※）の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。
※静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県の7県
【画像】10位までの全ランキング結果
現在、9学部、13研究科を擁し、多様な学問分野の研究・教育活動を展開。ノーベル賞受賞者を多数輩出するなど、世界屈指の研究大学として国際的に高い評価を得ています。
メインの東山キャンパスのほか、鶴舞キャンパス、大幸キャンパスを構え、地元東海エリアはもちろん、日本全国、世界各国から集まる学生たちが勉学に励んでいます。
現在は、法学部、経済学部、理工学部など10学部、9研究科を擁する、中部圏最大規模の総合大学です。天白、ナゴヤドーム前、八事、日進の4つのキャンパスを展開し、それぞれの特色を生かした教育・研究が行われています。
就職支援に力を入れており、高い就職率を誇るほか、これまでに3人のノーベル賞受賞者を輩出するなど、充実した教育環境と研究実績も特徴です。
＜調査概要＞
「進学ブランド力調査2025」
調査期間：2025年4月1日〜5月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国の高校に通っている2026年3月卒業予定者（調査時 高校3年生）計20万人
調査エリア区分：関東甲信越、東海北陸、関西、北海道、東北、中四国、九州沖縄（計7エリア）
有効回答数：1万6850人
集計対象数：1万5140人（分析対象は有効回答のうち大学進学希望者）
(文:All About 編集部)
今回はその中から、東海北陸エリア（※）の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。
※静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県の7県
2位：名古屋大学2位は名古屋大学でした。名古屋大学は、1871年に設立された仮病院・仮医学校を起源とし、1939年に創設された国立総合大学です。「勇気ある知識人」の育成を目標に、創造的な研究活動、自発性を重んじる教育を基本理念として掲げています。
現在、9学部、13研究科を擁し、多様な学問分野の研究・教育活動を展開。ノーベル賞受賞者を多数輩出するなど、世界屈指の研究大学として国際的に高い評価を得ています。
メインの東山キャンパスのほか、鶴舞キャンパス、大幸キャンパスを構え、地元東海エリアはもちろん、日本全国、世界各国から集まる学生たちが勉学に励んでいます。
1位：名城大学1位は名城大学でした。名城大学は、1926年に創設された「名古屋高等理工科講習所」を前身とし、「穏健中正で実行力に富み、国家、社会の信頼に値する人材を育成する」を立学の精神としています。
現在は、法学部、経済学部、理工学部など10学部、9研究科を擁する、中部圏最大規模の総合大学です。天白、ナゴヤドーム前、八事、日進の4つのキャンパスを展開し、それぞれの特色を生かした教育・研究が行われています。
就職支援に力を入れており、高い就職率を誇るほか、これまでに3人のノーベル賞受賞者を輩出するなど、充実した教育環境と研究実績も特徴です。
＜調査概要＞
「進学ブランド力調査2025」
調査期間：2025年4月1日〜5月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国の高校に通っている2026年3月卒業予定者（調査時 高校3年生）計20万人
調査エリア区分：関東甲信越、東海北陸、関西、北海道、東北、中四国、九州沖縄（計7エリア）
有効回答数：1万6850人
集計対象数：1万5140人（分析対象は有効回答のうち大学進学希望者）
(文:All About 編集部)