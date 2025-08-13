【FIBAアジアカップ2025】日本代表 73−97 レバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】富樫が激昂した「衝撃スティール」（リプレイあり）

まさかの判定にバスケットボール日本代表の富樫勇樹も怒り心頭だった。

日本代表は日本時間8月13日、FIBAアジアカップ2025の準々決勝進出決定戦でレバノン代表に73ー97に大敗。テクニック、パワー、戦術などあらゆる面で見劣りしたのは事実だが、イラク人主審の不可解なジャッジにも何度も試合の流れを左右された。

中でも象徴的だったのが、第1クォーターの残り3分50秒のシーンだ。ディフェンスリバウンドした吉井裕鷹からパスをもらった富樫は、素早くドリブルで敵陣へと進入した。

そんな32歳のレジェンド富樫に対し、レバノンのセルジオ・エル・ダーウィッチが果敢な守備で横からスティールを狙ってきた。その際に明らかな接触があったが、まさかのノーファウル。富樫、そして目の前にいたトム・ホーバスHCも両手を振って怒りのリアクションをした。これが結果的にターンオーバーとなり、最後は数的優位のレバノンにダンクシュートを決められる羽目となった。

ABEMAで解説を務めたベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷／元日本代表）は、「いやいやいや！え？」と絶叫。さらに「ファウルで止めにいっていたと思うんですけどね」と、まさかのノーホイッスルに納得がいかない様子だった。

リプレイ映像だとかなり強めの接触が確認されただけに、この場面はABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。ファンからも「笛がえぐい」「審判も敵か今日は」「これでノーファウルはおかしい」「しっかりしろ審判」「ボールいってないやん」「アンスポ並みにぶつかってるやん」「マジで意味わからん」「いやいやいや！！！今のはファウルでしょ」など怒りの声が上がった。

サウジアラビア開催の今大会は観客数がかなり少ないが、同じ中東のレバノンの試合に関しては大挙してファンが集結。アリーナは試合前から日本にとって完全アウェーの異様な雰囲気となっており、ベンドラメ礼生も「これが今の会場の空気なんだと思います。審判も笛を吹きにくい空気。我慢の時間帯ですね」とコメントした。

しかし最終的に日本は、この“空気”を変えることができないまま、レバノンに大敗することになった。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

