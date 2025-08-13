「美女すぎてやばい！！」西野未姫、大人っぽい宣材写真に「ママになってからの方が更に可愛く綺麗に」の声
元AKB48でタレントの西野未姫さんは8月12日、自身のInstagramを更新。大人っぽい宣材写真を披露しました。
【写真】西野未姫の大人っぽい宣材写真
コメントでは、「めっちゃきれい」「ママになってからの方が更に可愛く綺麗になった」「美しい」「透明感すごい」「お肌がとても綺麗でいつも素敵だなあと思ってます」「ママになってから好き」「未姫ちゃん美女すぎてやばい！！」と、称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「めっちゃきれい」西野さんは「宣材写真の時に大人っぽく撮ってもらいました」とつづり、2枚の写真を載せています。肩を出した白い衣装に身を包み、柔らかい雰囲気と透明感が際立つ大人っぽい姿を披露しました。
「ますます可愛さが増してる」5日には「最近の衣装」とつづり、美脚が際立つミニ丈のバルーンスカートの衣装や大人っぽい黒いオールインワンを着こなす姿を披露した西野さん。がらりと雰囲気が変わっており、ファンからは「ますます可愛さが増してきてるような気がします」「3枚目妖艶」「みきちゃん結婚してますます綺麗になったよねー」「アイドルに見える」「3枚目はやけに大人みがあってドキドキしました」「ママと思えない可愛い」などの声が寄せられました。
