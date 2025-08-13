日経225先物：13日22時＝230円安、4万3140円
13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比230円安の4万3140円と急落。日経平均株価の現物終値4万3274.67円に対しては134.67円安。出来高は6149枚となっている。
TOPIX先物期近は3080ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.91ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43140 -230 6149
日経225mini 43145 -225 85303
TOPIX先物 3080 -18.5 6304
JPX日経400先物 27750 -200 350
グロース指数先物 774 -4 192
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3080ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.91ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43140 -230 6149
日経225mini 43145 -225 85303
TOPIX先物 3080 -18.5 6304
JPX日経400先物 27750 -200 350
グロース指数先物 774 -4 192
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース