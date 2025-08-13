　13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比230円安の4万3140円と急落。日経平均株価の現物終値4万3274.67円に対しては134.67円安。出来高は6149枚となっている。

　TOPIX先物期近は3080ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.91ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43140　　　　　-230　　　　6149
日経225mini 　　　　　　 43145　　　　　-225　　　 85303
TOPIX先物 　　　　　　　　3080　　　　 -18.5　　　　6304
JPX日経400先物　　　　　 27750　　　　　-200　　　　 350
グロース指数先物　　　　　 774　　　　　　-4　　　　 192
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース