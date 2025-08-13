ヴィクトリーナ姫路が女子中学生を対象とした『ゴゴバレー』の開催を発表！

9日、大同生命SV.LEAGUE WOMENのヴィクトリーナ姫路が、『ゴゴバレー』の開催を発表した。ヴィクトリーナ姫路 アカデミーの公式インスタグラムが伝えている。

午後の時間帯に行われる『ゴゴバレー』は、女子中学生を対象に個人のスキルアップを目指したバレーボール教室。今回の『ゴゴバレー』は3回に分けて開催され、2025年8月20日（水）はレシーブ、8月27日（水）はオーバーセット、8月28日（木）はスパイクかブロックの指導を行うとしている。

各日の開催時刻は15:00から、参加費は3000円としている。なお、日によって開催場所が異なり、8月20日（水）と27日（水）はダイセル体育館で、8月28日（木）は三菱電機姫路体育館が会場のため、注意が必要だ。申し込みは該当ページの写真に掲載されているQRコードから可能で、開催日2日前までの応募が必要とのこと。

指導は、姫路の下部育成チームであるヴィアーレ兵庫の選手が行うとしており、8月28日（木）に行われるブロックの指導にはゲストとして荒谷栞氏が参加する。昨シーズン限りで現役引退した荒谷氏は、2025年6月に姫路のアカデミー事業部に就任することが発表されていた。

参加回数に制限はないため、自身のスキルアップを目指して『ゴゴバレー』に参加してみてはいかがだろうか。