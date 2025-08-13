元BiSHのタレント、モモコグミカンパニーが13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。148センチの低身長がコンプレックスだと明かした。

「148センチなんで。低身長が原因か分からないんですけど、めちゃくちゃナメられるんですよ」と切り出した。

そして「大学時代、個別の塾講師をしてたんです。小学生相手に1対1で。そしたら赤ペン取られて。『ヘイ！』『返して〜』って。授業にならなくて。『取れたら答えてやるよ！』って。それでもう1日で辞めましたね」と明かした。

モモコグミカンパニーは国際基督教大卒。15年に結成されたグループ「BiSH」のメンバーとして活躍し、23年6月29日のラストライブをもって解散。グループ在籍中は17曲を作曲した。作家としては小説2作、エッセー2作を出版。5月末をもってワタナベエンターテインメントを退所。

今放送のテーマは「コンプレックス告白SP」。MCはくりぃむしちゅー上田晋也が務め、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、IKKO、柏木由紀、川村エミコ、竹内由恵、星野真里、LISA、モモコグミカンパニーが出演。男性ゲストは森崎ウィン。