「肩まわり気になる」40・50代に！【大人のハニーズ】着映え狙える♡「上品ワンピ」

薄着で涼しく過ごしたいけれど、肩まわりが気になる……。そんなミドル世代には、さり気なく肩をカバーできるフレンチスリーブの洋服がおすすめ。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、上品見えと肩まわりのカバーが叶いそうなワンピースを紹介します。1枚で華やかに決まる花柄デザインで、夏の即戦力になるかも。

長めのフレンチスリーブで肩まわりをカバー

【GLACIER lusso】「花柄マオカラーワンピース」\3,980（税込・セール価格）

1枚でフェミニンなムードをまとえる、総花柄のワンピース。公式サイトには「程よく肩まわりをカバーする、長めのフレンチスリーブ」とあり、さり気なく肩をカバーできそう。ドレープ感があって上品なうえ、くすみグリーンの色味もミドル世代の垢抜けをサポート。カーディガンも羽織りやすく、マンネリしにくいのが嬉しいポイント。

カーディガンのプラスワンで冷房・日除け対策にも

こちらは色違いのブルーを着用。淡いグレーのカーディガンをサッと肩掛けにすれば、オフィスでの冷房対策や、日除け対策にも◎ ブルーとグレーの組み合わせも涼しげ。足元は黒のシューズでキリッと引き締め、大人っぽさをキープして。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M