公開から4日で興行収入4.4億円を突破、約32万人（配給会社発表）を動員している映画『近畿地方のある場所について』と、1日で完売した人気ゲーム『503号室の郵便物』が、世界観を共有する“シェアードユニバース作品”であることが発表されました。

『503号室の郵便物』は、クリエーター集団・第四境界と日本テレビが共同で開発した日常侵蝕ゲーム（ARG）です。

■現実と物語の境目が曖昧になる“日常侵蝕”『ARG』とは

ARG（Alternate Reality Game/代替現実ゲーム/日常侵蝕ゲーム）とは、実際に行ける場所やそこでの体験、手にできる実物のアイテムといったオフラインや、SNSやwebサイトなどのオンラインを横断した、現実と物語の境目が曖昧になる“日常侵蝕”の感覚が体験できるエンターテインメントです。

『503号室の郵便物』は、住人が突如失踪し、怪奇現象が起こるとうわさされるマンションの一室を舞台に、部屋に残された郵便物から浮かぶヒントをもとに、ある事件の真相に迫るミステリーゲーム。

プレーヤーはこの郵便物を購入してゲームに参加します。郵便物は公的な文書から私的な手紙まで全10種類以上が封入されており、それらの情報とwebサイトから隠された真実を解き明かします。

■映画の世界に没入体験

プレーヤー自身が現実の中に仕掛けられた“物語の断片”を発見し、自らストーリーを体験していくこのゲーム。今月5日に販売され翌日に完売する人気ぶりとなっています（12日より再版）。

『503号室の郵便物』の制作に、映画『近畿地方のある場所について』の原作者である背筋さんが企画協力。ゲームの舞台も“近畿地方”であるなど、映画と世界観を共有しています。2つの作品はそれぞれ独立して楽しむことができますが、ゲームも体験することでさらに映画の世界に没入したように感じることができるとのことです。