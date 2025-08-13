美味しそうな新作キターーーッッ！！【ローソン】マニアがチェックした「眼福スイーツ」

【ローソン】の新作として登場した美味しそうな「眼福スイーツ」にご注目！ ビジュアルもバッチリな一品に仕上がっており、気分を上げたい時に味わっていただきたいところ。おやつタイムに華やかさを添えてくれそうです。今回はカップ入りのパフェや桃のタルトなど、マニアもチェックしたイチオシのスイーツをご紹介します。

ソースとプリンを合わせた「マンゴーパフェ」

自分へのご褒美感にも良さそうなカップタイプのパフェ。華やかなトロピカルカラーが映えるおしゃれな仕上がりで、眺めているだけでも気分を上げてくれそうです。インスタグラマー@sujiemonさんいわく「マンゴー果肉入りソース」「マンゴープリン」を合わせていて「ぷるるん食感と爽やかさがナイス！」とのこと。喉越しの良さそうなパフェは暑い日のおやつにもさらりと食べられそうです。

食べ応えのありそうな「ごろっとした1 / 2個分桃のタルト」

大きな桃を大胆に乗せた、食べ応えのありそうなこちら。淡いピンクが華やかに映えるおしゃれなタルトです。@sujiemonさんによれば「しっとりのタルト生地が美味しい」とのこと。桃のみずみずしい味わいと共に、食べやすさを引き立てていそうです。桃好きの方はぜひお見逃しなく。

食感の良さが癖になるかも！？「アーモンドクッキーサンド」

細長い形をしたこちらのサンドも必見。アーモンドをたっぷりトッピングした贅沢感のあるおしゃれな一品は、食感の良さが癖になるかもしれません。@sujiemonさんにいわく「コクのある味のチョコクリーム」をサンドしたプチ贅沢仕様で、「ふわっとほろっと！ 独特の食感」が楽しめるとのこと。半分にカットして、お友達やご家族とシェアするのも良さそうです。

優雅なひとときを楽しめそうな「アフォガード風コーヒーゼリー」

各層に分かれた断面が美しい、華やかでおしゃれなこちら。リッチなアフォガード風に仕上がった贅沢感のあるコーヒーゼリーが、優雅なひとときを楽しませてくれそうです。@sujiemonさんによれば「コーヒーの苦みとバニラの甘み」があるらしく、バランスの良さが引き立っていてまろやかさも感じられそう。甘すぎるスイーツが苦手な方でも美味しく味わえるかもしれません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino