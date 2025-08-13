「ウエスタン、阪神２−２中日」（１３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は延長十回に、降格後初登板の木下が粘りきれず引き分けとなった。

先発のビーズリーはわずか６０球で６回１安打無失点と快投した。八回は石黒が実戦復帰を果たし、１回を三者凡退で無失点。石黒は脇腹筋損傷で戦列を離れていたが、最速１４８キロを計測する上々の仕上がりを見せた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−先発のビーズリーは６回無失点と好投した。

「いや、もうね、バランス良く。今日はコントロールも良くね、球数も少なく。いいテンポで投げてくれてたね。全くまた気持ちを立て直して。言うことないわ、何にもね。１安打でしょ、フォアボール１個か」

−石黒は２カ月ぶり実戦復帰。

「落ち着いてる。最初のセーフティーバントも、ちょっとサードの戸井を下げてたんでね。やられたと思ったところを、やっぱり石黒は落ち着いて。フィールディングもよくね、アウトにしてくれたよ」

−久々の登板だったが。

「全く違和感を抱かないな。やっぱコントロールがいいもん。なんつったってね、安心して見てられんのは、やっぱコントロール。それはストライク、ボールもだけど、やっぱり自分をちゃんとね。久しぶりでも舞い上がることなく、久しぶりのマウンドでっていうあれも全然ないやん。自分の精神力も、精神状態もコントロールできるんだろうな」

−早川は前回先発をしていたが中継ぎで登板した。

「これはいろんなケースを考えながら、昨日のネルソンにしても、２イニングを投げさせたり。今後、１軍がどういう形でね、お呼びがかかるか分からないんで、そういうことで早川もいろんなポジションというか。そういうところでいうと、今日はリリーフで１イニングっていうとこやな」

−今後はまた先発の可能性も。

「うん、これは先発したり、そういうロングリリーフしたり、いろんなことをね。彼も落ち着いてるやん。先頭にフォアボールを出してもな、ブルペンでもいいもん。そういうところをクリアっていうか、ファームの方でいろいろ準備させて、というとこです」

−１軍では悔しいところもあった栄枝がいいリード。

「うん、昨日打って、今日もリードじゃないよ。今日はもう栄枝も反省だ。最後のパスボールみたいなところはね。ああいうところを藤川監督はしっかりなくすようにっていうか。しっかりとビシッとしたね。あそこで木下がファームも久しぶりなのに、初球をミットに当てて後ろに捕逸するなんていう。そういうことは、あいつらは１つのミスもしちゃいかんねん。ファームでね。うん、そういうところでは、今日は２点に抑えてるったって、もういただけない」

−最終回は昨日に続いて粘り強く。

「いやいや、粘ってる粘ってる。非常にね。今日も最後ね、島田がチャンスで打てなかったけど、最後の勝負強さっていうところもしっかり。センター前に打ったし。佐野も今日も昨日に引き続きね、いいバッティングしてる。バントがちょっと今、みんな失敗が多いんで、その辺をもう一回ね、明日の練習からしっかりやるように。５の２や。４の２なのに５の２になんねん。そうでしょ。１打席な。やっぱ野球っちゅうのは犠牲、犠牲、犠牲バント。サクリファイス。君らも犠牲になってるでしょ、会社の。常にわれわれサクリファイスや。送りバント。なんでもわれわれは送りバント人生」

−明日の先発は。

「明日は今朝丸。デーゲームだから、明日は。夏に強い今朝丸」