¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬£±£³Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£³´üÀ¸¤À¤Ã¤¿ÇðÌÚ¡£¡Ö£±£°Âå¤Î»þ¤Ë£Á£Ë£Â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿åÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ø¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÈÇðÌÚÍ³µª¡¡Æ¹Ä¹¡É¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤¿¤é¡¢¸¡¾Ú²èÁü¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¼ê¤ò¼«Ê¬¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÎ¡Ê¤ÎÌÌÀÑ¤ò¡Ë±£¤¹¡¢¤È¤«¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°Î©¤Ä¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¤´¤Þ¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÆ¹Ä¹¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹©É×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÇðÌÚÍ³µª¡¢¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÆ¹Ä¹¡Ù¡Ø¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤Ã¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡££Í£Ã¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¤À¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Î¡Ê£Á£Ë£Â¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÁÊ¤¨¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¥ï¥Ï¥Ã¡ª¡ª¡×¤È¾Ð¤¦¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£