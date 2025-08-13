福島県会津若松市のパチンコ店で１２日未明、男が拳銃のようなもので従業員を脅して現金約２８００万円を奪った事件で、県警は１３日、自称同県の専門学校生の男（１９）と宮城県多賀城市、アルバイト従業員村山廉容疑者（２１）を強盗容疑で逮捕したと発表した。

発表によると、２人は共謀し、１２日午前１時５０分頃、会津若松市一箕町のパチンコ店「ビックつばめ会津若松店」で、拳銃のようなものを突きつけて男性従業員を脅し、現金を奪った疑い。１９歳の男は容疑を一部否認し、村山容疑者は否認しているという。奪われた現金の行方については明らかにしていない。

１９歳の男は実行役で、帰宅しようと店を出た従業員を脅して店内に侵入。事務所で「金庫はどこだ。開けろ」などと指示し、金庫から現金を奪ったという。男が店にいたのは１０〜２０分間で、用意したバッグに現金を入れて徒歩で立ち去り、現場近くで村山容疑者が運転する車に乗り込んで逃走したとみられる。

事件で使用された拳銃のようなものは発見されていないが、２人の所持品からモデルガンの包装物が見つかっており、県警はモデルガンを使ったとみている。

県警は、他にも事件に関与した人物がいる可能性があるとみて、逮捕した２人の関係性や店を狙った経緯などを調べている。