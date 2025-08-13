元AKB48の女優・前田敦子（34）が13日、グループの公式YouTubeで生配信された「卒業生も現役も大集合！AKB48 20周年記念シングル発売SP」に出演し、東京・秋葉原のAKB48劇場では9年ぶりのパフォーマンスを披露した。

05年の結成から20周年を記念した66枚目シングル「Oh my pumpkin！」に、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃とともにOGとして参加。パンツルックの衣装で、センター小栗有以の隣で表題曲を披露し、笑顔を見せていた。

前田は「劇場、久しぶりですよね。たかみなの卒業以来だから、10年くらい」としみじみ。16年4月の高橋の卒業公演以来、9年ぶりの劇場ステージだという。

05年にオープンしたAKB48劇場は昨年、大リニューアルし、設備も新しくなった。高橋が「めっちゃ新しくなったでしょ？」とうれしそうに振ると、前田は「凄い凄〜い」と返し、笑いが起きていた。以前の劇場に比べ、せりも高く動くようになったことを聞くと、「寝っ転がって踊るの？」とポツリ。フロアに寝転がって始まる、「目撃者」公演のオープニング曲を引き合いにした天然発言で笑わせた。

前田と同じ1期生の小嶋は、前田と並んでのパフォーマンスに感慨深げ。「久しぶり、あっちゃんと劇場に立つのが。Aなんちゃら（公演）とか…セカンドとか、結構思い出してエモい気持ちです」と話していた。

前田らと選抜に入っている指原は、レギュラー番組の収録と重なったため、欠席した。