¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£´¡½£·³ÚÅ·¡Ê£±£³Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£±£²¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤Ç¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«¤¬£µ²óÅÓÃæ¤ò¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£¶¼ºÅÀ¤Ç£¶ÇÔÌÜ¡££·ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶¡¢£·²ó¤Ï¤È¤â¤ËËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ì²¡¤·¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨½é¤á¤Æ£¶¡¢£·ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¥ª¥ê¥Ð¥ì¥¹¤ÎÎ¾½õ¤Ã¿Í¤â·ë²ÌÅª¤ËÉÔÈ¯¡£¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤â£¸¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Î´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½øÈ×¤Ë¡ÊÅÀº¹¤ò¡ËÎ¥¤µ¤ì¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤ÈÁ¾Ã«¤ÎÍðÄ´¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£¸¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤Èº¸ÏÓ¤Î´èÄ¥¤ê¤òÉ¾²Á¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾õÂÖ¤¬°¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢²¿¤«¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£ºÆÄ´À°¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¦¤ó¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉüÄ´¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£