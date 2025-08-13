名古屋ＧＫシュミットダニエルが担架で運ばれて途中交代…長谷川健太監督「簡単には戻ってこられなさそう」

◆天皇杯 ▽ラウンド１６ 東京Ｖ―名古屋（１３日・味の素スタジアム）

名古屋が２３年大会以来のベスト８に進出した。

立ち上がりに失点したが、前半２６分に今夏東京Ｖから加入したＦＷ木村のシュートを相手ＧＫがはじいたこぼれ球をＭＦ内田が押し込んで同点。後半３６分にはエリア内で倒されて獲得したＰＫをＭＦ稲垣が冷静に決めて勝ち越した。

リーグ戦から中２日で迎えた戦いをチーム一丸で勝ち抜き、広島と対戦する準々決勝に進出したが、不安材料も残した。

１―１で迎えた後半２４分。接触のないプレー中にＧＫシュミットダニエルが左膝付近を気にしながら突然ピッチに倒れ込み、状態を確認したチームメイトがベンチに向かって×印のサインを送る。

シュミットはそのまま両手で顔を覆ったまま立ち上がることが出来ず、担架で運ばれて、ロッカールームへと下がった。

今季は開幕前、５月に負傷していたが、再びアクシデントに見舞われた。試合後の会見で状態を聞かれた長谷川監督は「今は分からないです。まあ簡単には戻ってこられなさそうという感じはしています」と話した。