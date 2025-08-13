テレ朝連ドラで作品の垣根超え異例コラボ 『大追跡』に『誘拐の日』登場人物がサプライズ登場
テレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（毎週水曜 後9：00）と同局系『誘拐の日』（毎週火曜 後9：00）が、作品の垣根を超えて劇中内でコラボした。
【写真】『大追跡』にサプライズ出演した斎藤工＆永尾柚乃
『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』は大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒のトリプル主演で、同局水曜午後9時に10年ぶりに誕生した新作。福田靖氏が完全オリジナル脚本を手掛け、佐藤浩市、遠藤憲一、光石研、伊藤淳史という豪華俳優陣による軽妙なテンポの会話劇、最先端の技術を駆使して犯人を追い詰めていく高密度なストーリー展開で、【SSBC強行犯係】の活躍を描く。
『誘拐の日』は“心やさしきマヌケな誘拐犯”新庄政宗（斎藤工）×“記憶喪失の天才少女”七瀬凛（永尾柚乃）という奇妙な凸凹バディが次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる、巻き込まれ型ヒューマンミステリー。
コラボのきっかけは、7月クールドラマ3番組の合同会見『テレビ朝日DRAMA FES 2025 Summer』（6月23日開催）の舞台裏で、斎藤が「逃亡している僕たちも『大追跡』してくださいよ！」と提案。それを聞いた両番組のキャスト＆スタッフも盛り上がり、誘拐事件を描いた『大追跡』第6話でサプライズコラボが実現した。
『大追跡』第6話では、名波凛太郎（相葉）が急性虫垂炎で入院中、警備会社の社長専用運転手が何者かに刺殺される事件が発生。その直後、宝石店と住宅で立て続けに侵入窃盗事件が起きる。被害に遭った2軒は事件当夜、なぜか警備会社の防犯システムが作動しておらず、不審に思った伊垣修二（大森）は、運転手殺害事件との関連を疑って捜査を開始。すると、警備会社の社長が何者かに誘拐されていたことが判明して――というストーリーが展開。
事件の捜査の過程で、SSBC強行犯係では付近の防犯カメラ映像をかき集めて犯人の痕跡を探すことになるが、その中に斎藤演じる新庄政宗＆永尾演じる七瀬凛の姿をとらえた駐車場の映像が紛れこんでおり、捜査一課主任・青柳遥（松下）がSSBC強行犯係を訪れたシーンで、大型モニターの分割画面のひとつにこの2人の映像がひそかに映し出されていた。
そして、今回のコラボで登場した、新庄＆凛の防犯カメラ映像をよく分析してみると、映っているのは、駐車場にとめた車から降りてきたらしい2人の姿。その後、車のトランクを開けた新庄は、なぜかトランクに向かって言葉をかけているよう。この防犯カメラ映像は、19日に放送される『誘拐の日』第7話に登場する“重要シーン”の直前の光景。いったいどんな場面につながるのか注目したい。
