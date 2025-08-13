M!LK吉田仁人・家入レオ・OWVら「レコメン！」番組初ライブフェスイベントに集結 スペシャルコラボも
【モデルプレス＝2025/08/13】文化放送のラジオ番組『レコメン！』（毎週月〜木曜日／午後10時00分〜午前1時00分）では、番組初となるライブフェスイベント「RECOFES.2025 in 東武動物公園」を、8月9日、10日の2日間にわたり、東武動物公園のイベントステージ「HOLA！（オーラ）」にて開催した。
同番組は、2003年7月から放送を開始し、若年層からの人気を誇る文化放送の情報エンタメバラエティ番組。月曜日は駒木根葵汰、火曜日はハナコ・秋山寛貴、水曜日は矢吹奈子、木曜日はM!LKのリーダー・吉田仁人がパーソナリティを担当している。
今回のイベントは、『レコメン！』が初めて主催する夏の野外音楽フェスティバル。木曜パーソナリティを務める吉田によるパフォーマンスや、これまで番組に出演したゲスト、吉田と親交の深いアーティストを迎え、2日間にわたる豪華ステージを開催。チケットは即日完売し、会場は2日連続で満席となった。
1日目の8月9日には、吉田、映秀。、家入レオ、Sakurashimejiが出演。オープニングでは吉田が、「『レコメン！』パーソナリティを任せてもらって2年半、いつか皆さんに直接音楽をお届けするイベントを開催したいと思っていましたが、ついに今日、その夢が叶いました！ありがとうございます！」と喜びを語った。
1組目に登場したギターデュオ・Sakurashimejiは、「simple」「明⽇を」など6曲を披露。Sakurashimejiの田中雅功は「吉田（仁人）さんは事務所の先輩なのですが、いつもごはんを奢ってくれます。今日のライブを盛り上げないと今後奢ってもらえなくなりそうなので、精一杯頑張ります！（笑）」と笑いを誘った。
2組目に登場したシンガーソングライターの映秀。は、「よるおきてあさねむる」「砂時計」など6曲を披露。さらに、吉田とのコラボで「失敗は間違いじゃない」を演奏した。ステージを終えた映秀。が「仁人くんと一緒に曲を作りたい。仁人くんのE.Pを聴いて、『こういう曲を歌ってほしい』というイメージも湧いたので」と語ると、吉田は「やりたいね！」と応えた。
3組目の家入レオは、「雨風空虹」「サブリナ」など6曲を熱唱。ステージを終えた家入は吉田とのトークで、「朝、楽屋に入ったら、吉田さん直筆のメッセージカードが置いてあったんです。本当にこのフェスに想いを込めて臨んでいるんだということが伝わってきました。素敵ですよね」と語り、これを受けて吉田は「僕がゲストで呼ばれたときのことを想像して、めっちゃテンションの上がる楽屋にしようと思ったんです」と、はにかみながら意図を語った。
4組目に登場した吉田は、「オレンジ」「藍」など4曲を披露。さらに、家入の「君がくれた夏」を家入・Sakurashimeji・高田彪我（※「高」は正式には「はしごだか」）とともに披露するというスペシャルコラボで初日の最後を飾った。
2日目の8月10日には、吉田、えんぷてい、Girls2（ガールズガールズ／「2」は二乗が正式表記）、OWVが出演。
1組目に登場したロックバンド・えんぷていは、「ステラ」「夏よ」など5曲を披露。さらに吉田とのコラボで「煙」を披露しました。えんぷていのボーカル・奥中康一郎は、吉田とのコラボについて、「『煙』は実家の部屋で、人生で初めて作った曲。まさかこの曲を吉田仁人さんと一緒にできるなんて。嬉しいです」とコメント。えんぷていのステージを振り返って吉田は「『レコメン！』のおかげで彼らのような素晴らしいアーティストと共演することができて、ラジオの可能性は無限大だと感じました」と語った。
2組目に登場したガールズパフォーマンスグループ・Girls2は、「さくら、届け」「◆桃色片想い◆ feat. Gorie」（◆は正しくはハートマーク）など6曲を披露。リーダーの鶴屋美咲は、今回のグッズとして販売された黄色の「木曜人（もくんちゅ）タオル」について「この素敵なタオルを振ってくれたおかげで、すごく盛り上がりました。最高の夏の思い出になりました」と感謝の言葉を述べた。
3組目に登場した4人組ボーイズグループ・OWVは、「Summer Days」「SORENA」など7曲を披露。OWVの中川勝就は「今日は夏休みの中でも一番楽しい日にしましょう！」と呼びかけ、力強いパフォーマンスで会場を盛り上げた。
ラストの吉田は、「ノスタルジア」「共同体」など6曲を披露。「2年半前に『パーソナリティをやってほしい』と言われたときには想像もしなかった光景が目の前に広がっています。またこのレコフェスをやりたいし、次はもっと楽しみたい。そのときはぜひまたお越しください！」と観客に呼びかけ、2日間にわたる真夏のフェスを締めくくった。
なお、このイベントの模様の一部は、今後の『M!LK 吉田仁人のレコメン！』（毎週木曜日 午後10時00分〜午前1時00分）で放送予定である。（modelpress編集部）
・Sakurashimeji
M1 simple
M2 ランドリー
M3 春が鳴った
M4 エンディング
M5 ⼤好きだったあの⼦を嫌いになって
M6 明⽇を
・映秀。
M1 よるおきてあさねむる
M2 ほどほどにぎゅっとして
M3 全部しようぜ
M4 砂時計
M5 東京散歩
M6 新曲（未発表）
M7 失敗は間違いじゃない ※吉田仁人とコラボ
・家入レオ
M1 雨風空虹
M2 未完成
M3 Silly
M4 空と青
M5 サブリナ
M6 シューティングスター
・吉田仁人
M1 カーテン
M2 オレンジ
M3 ノスタルジア
M4 藍
M5 君がくれた夏
※家入レオ、Sakurashimeji・高田彪我とコラボ
・えんぷてい
M1 ハイウェイ
M2 ステラ
M3 SWEATER（新曲）
M4 夏よ
M5 煙 ※吉田仁人とコラボ
・Girls2
M1 さくら、届け
M2 ◆桃色片想い◆ feat. Gorie
M3 C’mon Neo Zipang！！！
M4 HERE WE GO
M5 LET ME DANCE
M6 I wanna 宣⾔
・OWV
M1 Summer Days
M2 PARTY
M3 BREMEN
M4 Tararam
M5 Fanfare
M6 SORENA
M7 What you waitin’ for
・吉田仁人
M1 ロータリー
M2 藍
M3 カーテン
M4 ノスタルジア
M5 オレンジ
M6 共同体
