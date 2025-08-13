Image: Raymond Wong / Gayoung Lee / Gizmodo US

王者Apple（アップル）対デザインがイケてる挑戦者Nothing。

ヘッドホン選びって、難しいですよね。種類は多いし機能も複雑っぽいし、ハードルが高い。ただ、iPhoneを持っている人はもちろん、多くの人にとってAppleのAirPods Maxがスタンダードであることは間違いないでしょう。

でも、AirPods Maxはお値段がとっても高め。他にもたくさんヘッドホンは売っていますし、NothingのHeadphone 1なんかはAirPodsよりずっと安くて見栄えもいいですから。それでもの代わりになる格好いい製品提供しているのに、8万円以上も出してApple製品に固執する必要があるのでしょうか？

その答えを知るためには多くの疑問を解消しなければなりませんが、ここで朗報です。米GizmodoのJames Pero記者が両製品（さらにほかのオーディオ製品も）をテストしてくれました。Air Pods MaxとNothing Headphone 1を、見た目から機能まで徹底比較して検証していきましょう！

Headphone 1対AirPods Max：デザイン編

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

当たり前のことをいうようですが、AirPods MaxとNothingのHeadphone 1は見た目がまったく違います。Appleがミニマルなデザインを採用しているのに対し、Nothing Headphone 1は往年のカセットテープを彷彿とさせる、レトロなデザイン。好みは人それぞれですが、素材の違いや使い心地には大きな違いがあります

たとえば、AirPods Maxはステンレススチールとアルマイト加工のアルミニウムを採用しており、高級感はありますが、重量感もあります。一方、Nothing Headphone 1は、プラスチックとアルミニウムという軽量設計。安っぽさは否めませんが、独特なデザインは高ポイントです。

どちらを選ぶかはお好み次第ですが、軽さや持ち運びやすさを重視するなら、Nothing Headphone 1に軍配が上がります。ちなみにHeadphone 1は329グラム、AirPods Maxは約385グラムです。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US Headphone 1はレトロなデザイン。

Nothing Headphone 1はトラックスキップ／早送り／巻き戻し用スイッチ、音量調節つまみ、電源スイッチなど、多数の物理ボタンを搭載しています。

AirPods Maxには音量調整と一時停止／再生用のクラウンがあるだけで、残念ながら電源スイッチがありません。

正直、Headphone 1のボタンの多さには驚きました。もうちょっと洗練されていて、使いやすければ文句なしだったのですが、使いやすさに関しては他製品と一線を画しています。

見た目に関しては、ヘッドホンに何を求めるか…という深い話になってしまいます。ファッション性を重視するならHeadphone 1がおすすめですし、目立たないシンプルなデザインがお好みなら、AirPods Maxです。AirPods Maxは少々退屈な印象はあるものの、万人が奇抜なルックスを求めているわけでもありませんからね。

ただ、今回は頭への負担が軽く、エキサイティングで洗練されたユニークなデザインを実現したHeadphone 1に一票を投じます。AirPods Maxのステンレススチールも悪くないのですが、ミニマリズムにはちょっと飽きてしまいました。

デザイン：Headphone 1の勝ち

Headphone 1対AirPods Max：サウンド編

ヘッドホンを選ぶ際、はじめは「見た目」が気になるかもしれませんが、結局のところ重要なのは「聞こえ方」でしょう。大事なのは、目よりも耳です。さて、NothingのHeadphone 1は、サウンド面でAirPods Maxと肩を並べることができるでしょうか？

その答えは…イエスです。

Headphone 1はHi-FiオーディオメーカーのKEFとコラボしており、そのサウンドは価格・人気ともに高いAirPods Maxにひけをとりません。これはうれしい驚きです。特に低音域や中音域でのパフォーマンスはお見事。

とはいえ、やはり音質はAir Pods Maxのプレミアムな存在感は素晴らしく、特に中音域から高音域は質感や広がりがあり、ボーカルも自然でクリアです。Headphone 1は高額な他社製品にも匹敵する音質なので、僅差ではありますが、やはりAirPods Maxの方がよりクリアでダイナミックな豊かさを感じることができます。

サウンド：AirPods Maxの勝ち

Headphone 1対AirPods Max：快適性編

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

耳に入れるタイプではなく、あえてオーバーイヤー型のヘッドホンを購入する場合、「耳の中にイヤホンを入れるのが苦手だから」という方も多いでしょう。快適さという観点で見ると、やはりそれぞれの素材がどんな着用感を生み出すのか気になるところです。

結論から言うと、かなりの僅差です。

Headphone 1でまず驚いたのは、フィット感が素晴らしかったこと。頭の小さな私にとっては、ちょっと感動。ぴったりはまるだけでなく、ヴィーガンレザーのヘッドストラップとイヤーカップも頭と耳に心地よく、滑らかにフィット。

AirPods Maxのイヤーカップはメッシュ素材で、通気性抜群。運動しながらヘッドホンを使いたい方には最適な素材でしょう。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US Nothing Headphone 1はヴィーガンレザー製。

もうひとつの大きな違いは、ヘッドストラップ。Headphone 1では形状記憶フォームとヴィーガンレザーを採用したプラスチック製で、しっかりとした着け心地。対するAirPods Maxは高級素材のメッシュバンドを採用しており、軽量化を実現しています。通気性もよく、やはり運動時の使用に有利です。

つまるところ、重量の違いはあれど、どちらのヘッドホンも快適です。ただ、イヤーカップとヘッドストラップの素材とデザインが幅広い用途に適していることから、今回はAirPods Maxに軍配が上がるでしょう。

快適性：AirPods Maxの勝ち

Headphone 1対AirPods Max：バッテリー駆動時間と機能編

どんなガジェットでもバッテリー駆動時間は重要ですが、ヘッドホンの場合、飛行機に乗っているときや通勤中にバッテリーが切れてしまってはガッカリですから、特に大事です。

それだけ大事なバッテリーですから、高価な製品ならバッテリー駆動時間も長いだろう、と思いがちですが、これは大きな間違い。

実はバッテリーはNothing Headphone 1がAir Pods Maxを圧倒します。アクティブノイズキャンセリング（ANC）をオンにした場合、AirPods Maxは20時間しかもちませんが、Nothing Headphone 1は最大35時間使用可能。James Pero記者のテストでも同様の結果が出たそうで、長時間のバッテリーが必要なら、Headphone 1が有利です。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US Headphone 1は（最新世代のAirPods Max同様）USB-C経由で充電。AirPods Maxにはない3.5mmヘッドフォンジャックも装備。

どちらのヘッドホンも、外部音取り込み機能やアダプティブ・ノイズキャンセリング、空間オーディオなど、ほしい機能はほぼすべて備えています。また、両者ともソフトウェアベースの聴覚テストに対応しており、個人の聴覚特性に合わせてオーディオのEQをカスタマイズすることができます。

NothingもAppleも専用アプリでカスタムチューニングできますが、Nothingのほうがきめ細かな調整が可能。どちらもカスタムハイレゾコーデックを採用しており、低遅延のサウンドを求めるオーディオファンにはうれしいところ。

ただ、iOSはLHDC（低遅延高精細オーディオコーディック）には非対応。あとは、お使いのエコシステムによって選ぶことをおすすめします。AirPodsはMacBookでもiPhoneなら切り替えがシームレスなので、おもにApple製品を愛用しているなら、AirPodsのほうがおすすめです。

機能面ではほぼ互角ですが、バッテリー駆動時間が長いという点ではNothingの勝利。充電の心配が少ない、というのはかなりポイント高いでしょう。

バッテリー駆動時間と機能：Headphone 1の勝ち

Headphone 1 vs AirPods Max：ANC編

高価格のヘッドホンやイヤホンは、やはりノイズキャンセリング機能も優れており、AirPods Maxも常に高評価を得ています。「Appleブランドだから高評価なんじゃないの？」と思われるかもしれませんが、違います。本当に優秀なのです。

というわけで、ノイズキャンセリングに関してはAirPods Maxの方が上。Nothing Headphone 1も52dBという超高性能を誇っていますが、Sound Guysのラボテストによると、AirPods Maxは「外部音カット率88%」いう驚異的な性能でHeadphone 1の85％を上回っています。

やはり、その性能の差は、イヤーカップによるものでしょう。AirPods Maxのカップは耳をしっかりと密閉し、自然と周囲の音を遮断してくれます。もちろん、Appleのノイキャン技術も大いに貢献しています。真に優れたノイズキャンセリング機能を備えたヘッドホンをお探しなら、AppleのAirPods Maxが優勢です。

ANC機能：AirPods Maxの勝ち

結論

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

オーディオ機器に何を求めるか、優先順位は人それぞれですが、これだけは譲れないという要件もあるでしょう。ヘッドホンは音のよさが重要ですが、フィット感や快適さ、そして効果的なノイズキャンセリング機能も大事です。

AppleのAirPods Maxは、それらすべてを実現するプレミアム製品ですが、やはりその分、お値段もプレミアム。

一方、Nothing Headphone 1も十分優秀。音質やANCなどの機能は若干劣るものの、クールなデザインや豊富な機能、そして多数の物理ボタンといった使いやすさで欠点をカバーしています。

予算に余裕があり、最高の一品を求めるなら、やはりAppleになるでしょう。ただ、Nothing Headphone 1も満足できる製品だと確信しています。もしNothingのデザインに魅力を感じるなら、250ドル節約して、あえて主役級でない製品を選んでも、後悔することはないでしょう。