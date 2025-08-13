40代で母となり、姪と過ごした6年間が終わる｜40代独身、ある日突然母になる【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。作者・おにぎり(2525@onigiri2525_pn)さんの実体験をベースに叔母目線で描かれた『40代独身、ある日突然母になる』第27話をごらんください。

結婚や出産に興味を持っていなかったえっちゃん。そんな40代独身のえっちゃん(叔母)が姪っ子を引き取り育てたその経緯とは？中1から始まった姪っ子との2人暮らしもようやく終わりの時を迎えます...。

Ⓒonigiri2525_pn

Ⓒonigiri2525_pn

Ⓒonigiri2525_pn

Ⓒonigiri2525_pn

Ⓒonigiri2525_pn

Ⓒonigiri2525_pn

Ⓒonigiri2525_pn

Ⓒonigiri2525_pn

Ⓒonigiri2525_pn

Ⓒonigiri2525_pn

1人暮らしをするためにコツコツとお金を貯金していた姪っ子。高校卒業後は寮付きの工場に就職が決まりました。



中1で姪っ子を引き取り、突然に母になってから6年...。いよいよ2人暮らしの終わりを迎えます。

（配信元: ママリ）