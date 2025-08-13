中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京8月13日】中国商務部が13日、欧州連合（EU）による中国の二つの金融機関に対する制裁への対抗措置としてEU加盟国の金融機関2行への制裁実施を発表したことに関し、同部の報道官は記者の質問に答え、次のように説明した。

EUは最近、中国の厳正な立場を顧みず、ロシアへの関与を理由に中国の二つの金融機関を制裁リストに追加し、9日から制裁を実施した。これは国際法と国際関係の基本準則に対する重大な違反であり、中国企業の正当かつ合法的な権益を著しく損ない、中国・EU間の経済・貿易関係と金融協力に深刻な悪影響を与える。中国は断固として反対する。中国は自国の主権と安全、発展の利益を断固として守るため、反外国制裁法などの法律法規に基づき、国家反外国制裁調整作業部会の承認を得て、EUの「UAB Urbo Bankas」「AB Mano Bankas」の2行を制裁リストに追加し、中国国内の組織や個人との取引や協力を禁止することを決定した。

EUが、中国とEUおよび加盟国が経済・貿易と金融分野で築いてきた長期的で良好な協力関係を重視し、誤ったやり方を是正し、中国の利益や中国・EU協力を損なう行為をやめるよう希望する。