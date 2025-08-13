¡ÚÂ®Êó¡ÛJR±§ÅÔµÜÀþ¡¦¹âºêÀþ¤ÎÁ´Àþ¤È¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡ÂçµÜ±Ø¤Ç¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¡¡µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï±¿Å¾ºÆ³«
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±§ÅÔµÜÀþ¤È¹âºêÀþ¤Ï±§ÅÔµÜÀþ¤ÎÂçµÜ±Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿Í¿È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å9»þ40Ê¬¸½ºß¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Ï¿·½É±Ø¤È±§ÅÔµÜ±Ø¤È¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¤ÎºÆ³«¤Ï¸á¸å10»þ10Ê¬¤´¤í¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ³«»þ¹ï¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï¡¢¸á¸å9»þ26Ê¬¤´¤í¤ËÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£