秋限定♡檸檬堂から白ぶどうが香る爽やかレモンチューハイ登場♡

「檸檬堂」から、秋を感じる特別な一本が2025年8月18日(月)より全国発売。新作「季節の檸檬堂 秋香る白ぶどうとレモン」は、長野県産ぶどうエキスを使った華やかな白ぶどうの香りと、檸檬堂ならではの爽やかな酸味が溶け合う秋限定フレーバーです。アルコール4％で飲みやすく、紅葉デザインのパッケージが秋のリラックスタイムに彩りを添えます。

白ぶどうの華やかさ×爽やかレモン

今回登場する「秋香る白ぶどうとレモン」は、長野県産ぶどうエキスの上品で甘やかな香りに、檸檬堂らしいキリッとしたレモンの酸味をブレンド。

果汁率4％のフルーティな味わいは、まだ暑さの残る初秋の夜にもぴったり。お酒初心者や普段あまり飲まない方でも楽しめるよう、アルコール分は4％と控えめに仕上げられています。

秋を感じるデザインと飲みやすさ

パッケージは、紅葉のイラストと柔らかな色合いで秋の訪れを表現。食卓に置いても映える上品なデザインです。350ml缶で、メーカー希望小売価格は160円（税別）。

リキュール（発泡性）①で、カロリーは100mlあたり55kcalと軽やか。冷やしてストレートで飲むのはもちろん、氷を入れてすっきり味わうのもおすすめです。

秋夜に寄り添う特別な一杯

「季節の檸檬堂 秋香る白ぶどうとレモン」は、秋だけの限定フレーバーとなっています。華やかな白ぶどうの香りと爽やかなレモンの酸味が、心地よい余韻をもたらします。

リラックスタイムや秋の夜長にぴったりなこの一本で、季節の移ろいを味わってみませんか。数量限定なので、見かけたら早めに手に取ってみてくださいね♪