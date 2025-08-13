◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム3-2ロッテ(13日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

この日1軍に昇格したばかりの有薗直輝選手がプロ初ヒット、プロ初打点を上げました。

初めてお立ち台に上がった有薗選手。「やりましたー！」と右手を突き上げ、「…初めてなのでとても緊張しています」と言葉に詰まりながらコメントする初々しい姿を見せました。

この日が通算4度目、今季2度目の1軍昇格となった有薗選手。

「前半戦（1軍に）上がったときに全然ダメで、2軍で作り直して、（1軍に）上げてもらって今日打てたっていうのは、支えてくれた人に感謝しています」とコメントしました。

2回、1アウト二塁から初球をとらえ、センターへの先制タイムリーツーベースを放った有薗選手。

「頭真っ白になって、感触はなかったです」と振り返りました。

初ヒット、初打点の記念ボールは「両親に渡します！」と話し、「いつもありがとうございます。これからももっと打てるように頑張ります」とさらなる活躍を誓いました。

スタメン起用に応え、守備でも活躍を見せた有薗選手。

「優勝に貢献できるように必死にやっていきたいと思います」と汗を拭いました。