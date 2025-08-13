2·³¹ß³Ê¸å¤Ï12ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½ïÊýÍý¹×¤¬¥Ð¥Ã¥È¿¶¤ê¹þ¤ßÆÀ¤¿ÂÎ¤ÎÀÚ¤ì
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½3¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡Ê13Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½ïÊýÍý¹×³°Ìî¼ê¤¬¡¢1·³ºÆ¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ3°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¤Ë¡Ö1ÈÖº¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ù¤·¤¤à¥×¥í½é2·³¹ß³Êá¤«¤éÌó1½µ´Ö¡£½ïÊý¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£1ÂÇÀÊ¡¢1ÂÇÀÊ½¸Ãæ¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¡×¡£13Æü¤Ï½é²ó¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢3²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢7²ó¤âºÆ¤Óº¸Á°¤Ø¤È¹³Ñ¤ÊÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ç2·³¹çÎ®¸å¤Ï¡¢½Ð¾ì3»î¹ç¤Ç12ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤«¤é2·³¤Ë¹çÎ®¤·¡¢Îý½¬Æü¤ä»î¹çÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤ëÂÎ¤ÎÀÚ¤ì¤¬º£¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬µå¤â°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£1·³¤Ç¤ÏÂÇÎ¨1³ä9Ê¬¤È²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÂÇ·â¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ïÊý¤Ï¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë½àÈ÷¤Ï¡¢¡Ê2·³¤Ë¡ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â1·³¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢à1·³´·¤ìá¤«¤é¹ß³Ê¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£2·³¤ËÄ¹¤¯¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë