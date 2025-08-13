¡ÖºÇÁ°Îó¤ä¤ó¡×¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤«¤é6¥«·îàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¸µÇµÌÚºä46Í¿ÅÄÍ´´õ¤Î¤ªº×¤ê»²²Ã¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Öº×¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê»Ò¤¤¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬àºÇÁ°Îóá¤Ç¤ªº×¤ê¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ¿Ê¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ª²Æº×¤ê¤Ë¡ª¹Ô¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÇö¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥é¥à¥Í¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤½¤·¤Æº£¤ª»Å»ö¤ÇÈ±¿§ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡3Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÃæÌÜ¹õ¤Î¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¡×¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢àºÇÁ°Îóá¤«¤é»£±Æ¤·¤¿ÍÙ¤ë»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤·¤Æ¤¿»þ¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¥®¥ã¥ëÍ´´õÇú¥á¥í¡×¡ÖÃãÈ±¤Ê¤Î¤¬Âç³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã»É¤µ¤ë¡×¡ÖºÇÁ°Îó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ä¤ó¡×¡Öº×¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê»Ò¤¤¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¿ÅÄ¤Ï2016Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯2·î¤Ë¸Î¶¿¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤ÇÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£