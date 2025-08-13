使われていない2階からする物音の正体とは？ 鍵を閉めない田舎で起きた事件／身の毛がよだつゾッとした話
累計1億PVを突破した、ダ・ヴィンチWebの連載がついに書籍化！
【漫画】『身の毛がよだつゾッとした話』を第1回から読む
「スカッとする話」「感動する話」「キュンとする話」といった、読者から寄せられた実体験にもとづくエピソードの数々を集めたダ・ヴィンチWebの連載『本当にあったすごい話』の中から、犯罪、人間トラブル、身近な心霊現象を描いた、背筋の凍るような「ゾッとする話」を厳選。
その内容は、“閲覧注意” “ラストが衝撃的すぎる”と話題に！ 読むと「明日は我が身かも」と思わずにはいられない、日常に潜む“リアルな恐怖”を疑似体験できるストーリーが満載で、大切なお子さんや家族を予期せぬ犯罪から守るための、注意喚起としても役立つ1冊です。
※本作品は『身の毛がよだつゾッとした話』（しばたま/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
