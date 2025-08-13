¡Ú¹Åç¡Û¼éÈ÷ÎÏ¤Îº¹¤ÇÀËÇÔ¤â¡Ä¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¤½¤ì¤âà¹þ¤ßá¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¡¡¹Åç¤Ï£±£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£°¡½£²¤Ç´°ÉõÉé¤±¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡Ê£³£´¡Ë¤¬Ê³Æ®¤â¡¢£³²ó¤ËÆâÌî¿Ø¤ÎÏ¢Â³¼ººö¤ÇÍð¤ì¡¢µ¾Èô¤ÈË½Åê¤Ç£²¼ºÅÀ¡££¶²ó¤Þ¤Ç£²°ÂÂÇ¼«ÀÕ¥¼¥í¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨£¶¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¡¢£µ²ó¤Þ¤Çºå¿ÀÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤ËÂÐ¤·Ìµ°ÂÂÇ¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¡££¶²ó¤Ëº´¡¹ÌÚÂÙ¤Î¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤ò¸ý²Ð¤Ë¡¢Æó»àÆóÎÝ¤«¤é£±ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¾©¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç¡¢ÆóÁö¤¬ËÜÎÝÆÍÆþ¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Å¨¤ÎÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢ËÜÎÝÉõ»¦¡£Î¾·³¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Îº¹¤¬ÀÜÀï¤Ç¡¢ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯¤Ç£±£¸²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡££¸£°Ç¯Á°¤Ë¹Åç¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿Æü¤¬£¸·î£¶Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹Åç¥Ê¥¤¥ó¤ÏÁ´°÷¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö£¸£¶¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¸¶Çú¤Îµ¾À·¼Ô¤Ë°ÖÎî¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤»î¹ç¤ËÎ×¤à¤â¡¢¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î¤ª¤â¤Ê»î¹ç¸å¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡½¡½ÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤¬£¶²ó£²¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¼«ÀÕ¥¼¥í¤Î¹¥Åê
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Í¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç£²ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÂçÀ¥ÎÉ¡ËÂçÃÏ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£ËÜÅö¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¡½£³²ó¤Ï»°ÎÝ¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¡¢°ìÎÝ¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¤È¼ººö¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¼ºÅÀ
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤½¤ì¤âà¹þ¤ßá¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºå¿À¡¦¹â¶¶¤Ë£µ²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡¢£·²ó¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤â¶¯¤¤¤·¡¢¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Äµå»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Þ¤Ç¡Êµå¼ï¤â¡ËÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½£±£¸²óÌÜ¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¡Ê¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¡Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·ÑÅê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤â¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£À¼±ç¤ÎÀ¼¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¸åÆü¤«¤é¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£