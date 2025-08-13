¸¶Çú¤Ç²È¤â²ÈÂ²¤â¼º¤Ã¤¿»ÐËå¡£¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤ÎÃæ¡¢½ÇÊì¤Î²È¤òÌÜ»Ø¤·Êâ¤¯¡¿¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ
¢¨ËÜµ»ö¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿Àï»þÃæ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤äÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëµ¡²ñ¤ÏÇ¯¡¹µ®½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢8.5Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤ÄX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡Ê@Iam90yearsold¡Ë¡×¤ÇÆü¡¹¤Î³èÆ°¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¸ì¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¡£
¡¡1945Ç¯8·î9Æü¡¢Ä¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ16ºÐ¡£Àï¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤Îµ²±¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¿¥ê¥Ù¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¿´¤·¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢Ä¹½÷¤Îµþ»Ò¤µ¤ó¤¬½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃø¼Ô¤Îµ²±¡×¤ò¤â¤È¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¡¢¥«¥¿¥ê¥Ù¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¡Ê¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¡§¸ì¤ê¡¢¿¹ÅÄµþ»Ò¡§Ê¹¤¼ê¡¦Ê¸/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢£¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¢£1945Ç¯8·î10ÆüÍ¼Êý¡¡Åì¾®ÅçÅþÃå
¡¡À¸¤»Ä¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢»ä¤ÈËå¤ÏÊâ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï»þÃæ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬º¸¶»¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÌ¾»¥¤òË¥¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¾»¥¤Ë¤Ï¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¶ð¾ìÄ®¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅì¾®Åç¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î²È¤Î½»½ê¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï6¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ï¾å¤«¤é4ÈÖÌÜ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÏÅì¾®Åç¤Ø¹Ô¤±¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬°ìÈÖ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ª¤Ð¤µ¤óÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡ÖÅì¾®Åç¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢Êâ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²æ¤¬²È¤ÏäÌ¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¶¤ÏÅÏ¤é¤º¡¢±º¾åÀî±è¤¤¤ËÆî¤Ø¤ÈÊâ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤»àÂÎ¤ÈÉé½ý¼Ô¤ÎÃæ¤ò¤¿¤ÀÌÛ¤Ã¤ÆÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç°ðº´¶¶¤òÅÏ¤ê¡¢Ä¹ºê±Ø¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3¥¥í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Æî¤ËÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ý»³¡¢»×°Æ¶¶¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢Åì¾®Åç¤ÎÀµ³Ð»û¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Àµ³Ð»û¤«¤é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î²È¤Ï¤¹¤°¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Ý»³¤¢¤¿¤ê¤ËÍè¤ë¤È¡¢»àÂÎ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Éé½ý¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢¸¤1É¤¡¢Ç1É¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¿Í¤ÎÄ®¤Ï¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÉÔµ¤Ì£¤µ¤À¤±¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀµ³Ð»û¡¢Àµ³Ð»û¡¢Àµ³Ð»û¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¤½¤¦¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¶²ÉÝ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿Ëå¤¬¤¿¤Þ¤ê¤«¤Í¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¤ª¤ë¤ä¤í¤«¡Ê¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ë¡×
¡¡¤½¤ì¤³¤½»ä¤¬É¬»à¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤«¤é¿¶¤êÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£·Ò¤¤¤À¼ê¤ò¶¯¤¯°®¤ê¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Ä®¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¶õ¤Ã¤Ý¤Î²È¤È²È¤Î´Ö¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÀµ³Ð»û¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Î²È¤ÎÃæ¤Ë¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¼¡Âè¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¡¢¤¢¤È¾¯¤·¡×¼«Ê¬¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿·Ò¤¤¤À¼ê¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¾å¤¬¤ëºÙ¤¤ÀÐÃÊ¤Î²¼¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ò¾å¤¬¤ë¤È¡×¤È¡¢ÀÐÃÊ¤ò¸«¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¿¡ª¡¡¸«¾å¤²¤¿Àè¤Ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤¬»ä¤¿¤Á2¿Í¤ò¸«¤Æ´¿À¼¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤è¤¦Íè¤¿¡×
¡¡¤ª¤Ð¤µ¤ó¤È¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
