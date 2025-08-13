初鹿野裕樹氏

参政党の初鹿野裕樹氏（参院神奈川選挙区）が交流サイト（ＳＮＳ）に「たくさんの仲間が共産党員により殺害された」などと投稿したとして、共産党県委員会が名誉毀損（きそん）の疑いで告訴状を提出し、県警が受理したことが１３日、分かった。受理は１２日付。

告訴状などによると、元警察官の初鹿野氏は初当選した参院選公示後の７月７日、Ｘ（旧ツイッター）に「たくさんの仲間が共産党員により殺害され、殺害方法も残虐であり、いまだに恐怖心が拭えません」と投稿。１９５０年代の「白鳥事件」や「練馬事件」などを引き、共産党を中傷したとしている。

共産党県委は翌８日、初鹿野氏の選挙事務所などに謝罪と撤回を求める抗議文を届けたが、回答がなかったことから告訴状提出に踏み切った。当初は名誉毀損と公選法違反（虚偽事項公表）容疑で県警に相談していた。藤原正明委員長は取材に「県警には厳正な捜査をしてもらいたい」とし、初鹿野氏には「公職に就いたのだから、自らの発言を重く捉えるべき」と述べた。

一方、参政党県連の広報担当者は取材に「所轄警察署からの通知連絡がなく、事実確認ができていない」とコメントした。