俳優の織田裕二（５７）が１３日、スペシャルアンバサダーを務める陸上の世界選手権（９月１３日〜２１日、東京・国立競技場）の開幕までちょうど１カ月となり、都内で「東京スカイツリーライティングセレモニー」に参加した。

東京スカイツリーを大会メインカラーである「江戸紫」にライトアップするイベント。点灯のボタンを押した織田は「近すぎて分からない」と笑いつつ、「でもちょっとうれしいですね。東京世界陸上がいよいよという感じがして。日本でなく世界で、なんで、そういう意味では象徴となるスカイツリーでやれたのはいいですね」と高揚感を語った。

世界陸上が東京で行われるのは１９９１年以来３４年ぶり。「３４年に１回って言ったら次、見れないですからね。結構な年齢ですよ。僕はこれがもう最後だという気持ちでいるんで焼き付けてきますよ、全てを」と熱弁。スペシャルアンバサダーとして大会中は多忙が予想されることから「僕らにとっては戦場かもしれないけど」と笑ったが、「ぜひみなさんも一緒にこの興奮を国立で味わいましょう！」と呼びかけた。

イベントには小池百合子東京都知事、東京２０２５世界陸上財団会長を務める尾縣貢氏、東京２０２５世界陸上マスコットのりくワンが参加した。