結婚して幸せなはずなのに、そのありがたみがわからずに浮気をしてしまう人もいるようです。全てを失ってから浮気したことを後悔しても時すでに遅し。今回は、元カノと再会して浮気をしてしまった男性の話をご紹介いたします。

元カノと浮気

「結婚してから元カノに再会したことがあります。当時の思い出が蘇ってきて、つい盛り上がってしまって。ちょうどその頃、産後の妻が毎日イライラしてるから居心地が悪かったこともあって、元カノと関係を持ってしまいました。元カノも俺とやり直したいって言うから、流れに任せてしまったけど、結局妻にバレて離婚をすることに。今思うと、元カノに再会してテンションが上がって浮気した自分が『本当にバカだったな』って……。めちゃくちゃ後悔しています」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 昔の恋人に会うと、なぜか全てが美化されてしまうんですよね。でも一度壊れた関係、再びうまくいくことなんてないのに、今ある幸せよりも刺激を求めてしまうのが、人間の愚かな部分かもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。