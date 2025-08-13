¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¡¢6th¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê¡£¡ÈÆÈ¤ê¸À¡É»°ÉôºîÂèÆóÃÆ¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¡×MV¤â¸ø³«
¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤¬10·î29Æü¤Ë¼«¿È6ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÆÈ¤ê¸À¡É»°Éôºî¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡É¤ÈÀÅ¤«¤Ëð÷¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±þ±ç²Î¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢»°ÉôºîÂè°ìÃÆ¤Î¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤ËÂ³¤µÈÂ¼ÏÂ¹¸¡ÊFABTONE inc.¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤ÎÃÏ¸µ¡¦Ä¹Ìî¸©¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿THE CHARM PARKÊÔ¶Ê¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÍ¥¤·¤¯¿á¤¯²º¤ä¤«¤ÊÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°ºî¡ØÌ¤À®Àþ¾å¡Ù¤«¤éÌó1Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë6ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎBlu-ray¤Ë¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÆü¤«¤éÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Amazon¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿Studio126 Tokyo Presents ¡Ö¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ÃÆ¤¸ì¤êLIVE¡×»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë11·î23Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ã¤¿¤À¤ï¤¿¤·¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ä¡£Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÃÆ¤¸ì¤ê¤Î¥½¥í¸ø±é¤ÇÁ´¹ñ8²Õ½ê¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç½é¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÈZepp DiverCity¤ò´Þ¤àÅìÌ¾ºå¤ò²ö¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï8·î17Æü¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ä¥¢¡¼³«»Ï¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
6th¥¢¥ë¥Ð¥à
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÎCD¡ÜBD¡Ï¡§PCCA-06430¡¡6,600±ß(ÀÇ¹þ)
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
2024Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëC¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡ÎCD¤Î¤ß¡Ï¡§PCCA-06431¡¡\ 3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://higuchiai.lnk.to/6thalbum_cd
¡Ú¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê³Æ·ÁÂÖÊÌ¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡ÊW130¡ßH135¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Type A
¡¦HMV¡¦HMV&BOOKS¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Type B
¡¦Studio126 Tokyo Presents ¡Ö¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ÃÆ¤¸ì¤êLIVE¡×³«ºÅ·èÄê
Amazon.co.jp¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ë¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤10/29È¯Çä¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ÃÆ¤¸ì¤êLIVE¡×»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¡¢NEW ALBUM¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° À¸ÇÛ¿®¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡³«¾ì 19:45 / ³«±é 20:00
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§¸ø±é½ªÎ»¸å¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¸ø³« ¡Á 2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59 ¤Þ¤Ç
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê³«»Ï»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë12¡§00Àµ¸á¤Þ¤Ç
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ÛAmazon.co.jp
¢¨¡Ö¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤¡×¤Î¥«¡¼¥È¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.higuchiai.com/post/1002studiolive
¡ãHIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026¡È¤¿¤À¤ï¤¿¤·¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡É¡ä
-solo-
¢£2025Ç¯11·î23Æü(Æü) Åìµþ ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë
open 16:15 / start 17:00
Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä5,800±ß¡¡ÅöÆü 6,300±ß / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/
¢£2025Ç¯11·î24Æü(·î½Ë) µÜ¾ë ¥¨¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Û¡¼¥ë
open 17:30 / start 18:00
¼«Í³ÀÊ / Á°Çä5,300 ±ß¡¡ÅöÆü5,800±ß / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ
info¡§GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
¢£2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ) ¿À¸Í KOBE QUILT
¡Î1st¡Ïopen 14:30 / start 15:00¡¡¡Î2nd¡Ïopen 17:30 / start 18:00
¼«Í³ÀÊ / Á°Çä5,300 ±ß¡¡ÅöÆü5,800 ±ß/ À°ÍýÈÖ¹æÉÕ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/
¢£2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ) ¹Åç CLUB QUATTRO
open 15:30 / start 16:00
Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä5,800±ß¡¡ÅöÆü 6,300±ß / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§YUMEBANCHI¹Åç https://www.yumebanchi.jp/
¢£2026Ç¯1·î11Æü(Æü) ¹â¾¾ ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Û¡¼¥ë
open 16:30 / start 17:00
Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä5,800±ß¡¡ÅöÆü 6,300 ±ß/ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§DUKE¹â¾¾ 087-822-2520 https://www.duke.co.jp/
¢£2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ) Ê¡²¬ RESOLA HALL
open 16:30 / start 17:00
Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä5,800±ß¡¡ÅöÆü 6,300±ß
info¡§BEA 092-712-4221 https://www.bea-net.com/
¢£2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ) »¥ËÚ ¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±à ¥¬¥é¥¹¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É
open 17:00 / start 17:30
¼«Í³ÀÊ / Á°Çä5,300 ±ß¡¡ÅöÆü5,800±ß/ À°ÍýÈÖ¹æÉÕ
info¡§WESS info@wess.co.jp
¢£2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) Ä¹Ìî ÀéÀÐ·à¾ì
open 17:30 / start 18:00
Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä5,800±ß¡¡ÅöÆü 6,300±ß
info¡§FOB¿·³ã 025-229-5000 http://www.fobkikaku.co.jp/
-band-
¢£2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ) ´Ú¹ñ *The venue is TBA
¢¨¾ÜºÙ¸åÆü
¢£2026Ç¯2·î13Æü(¶â) Åìµþ Zepp DiverCity(TOKYO)
open 18:45 / start 19:30
Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä 6,800±ß¡¡ÅöÆü 7,300 ±ß/ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/
¢£2026Ç¯2·î22Æü(Æü) Âçºå GORILLA HALL OSAKA
open 17:00 / start 17:30
Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä 6,800±ß¡¡ÅöÆü 7,300 ±ß/ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/
¢£2026Ç¯2·î23Æü(·î½Ë) Ì¾¸Å²° NAGOYA ReNY limited
open 16:30 / start 17:00
Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä 6,800±ß¡¡ÅöÆü 7,300±ß/ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100 https://www.sundayfolk.com/
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§8/3(Æü)12:00¡Á8/17(Æü)23:59Ëø
https://eplus.jp/higuchiai/
