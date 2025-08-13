ジェイアール東海ツアーズが大人気企画「2WEEK SALE」を開催します。2025年10月以降の「新幹線＋ホテル」の旅行が大変お得になるセールで、2025年8月18日(月)〜9月1日(月)までの14日間限定で実施されます。

これに先立ち、旅行代金が50%割引になるクーポンが当たるXでの直前キャンペーンや、LINEアカウント連携者を対象とした一部プランの先行発売も行われます。秋の行楽シーズンや年末年始の旅行を計画している方にとって見逃せないチャンスです。

50%OFFクーポンが当たる！2時間限定の直前キャンペーン

セール開催に先駆け、JR東海ツアーズの公式Xアカウント（@JR_TOKAITOURS）にて、2025年8月14日(木)の昼12時〜14時までの2時間限定で「#2WEEK SALE 直前キャンペーン」が実施されます。

キャンペーン期間中に公式アカウントをフォローし、ハッシュタグ「#2WEEKSALE」を付けてセールで行きたい旅行先をコメントすると、抽選で14名に「2WEEK SALE」で利用できる50%OFFクーポンが当たるというもの。クーポンの割引上限額は1予約あたり50,000円で、他の割引クーポンとの併用はできません。

人気ホテルを先行予約！LINEアカウント連携者限定

EXサービス会員IDとLINEアカウントを連携している方を対象に、人気ホテルなど一部商品の先行発売が行われます。先行発売期間は2025年8月15日(金) 13時〜8月17日(日) 23時59分までの3日間です。すでに連携済みの方だけでなく、これから新たに連携する方も対象。連携の翌日から先行発売に参加できます。

一部先行発売のおすすめ商品（イメージ）

一部先行発売のおすすめ商品（イメージ）

ただし、先行発売ページへの招待には8月16日(土)までのエントリーが必要となります。対象旅行期間は、2025年10月1日(水)出発〜12月25日(木)帰着分まで、年末年始プランは12月26日(金)出発〜2026年1月4日(日)帰着分までです。

10月以降の旅行がお得になる一般発売

一般発売は、2025年8月18日(月) 13時〜9月1日(月) 12時59分までの14日間限定で開催。対象旅行期間は先行発売と同様で、10月〜12月と年末年始の期間に分かれています。対象エリアは先行発売よりも拡大され、東京、横浜などの関東エリアや、京都、大阪などの関西エリアに加え、静岡、愛知、三重、岐阜、奈良、滋賀なども含まれます。

予約後も無料で何度でも時間変更可能！EX旅パックの魅力

今回のセールで対象となる「EX旅パック」は、利用者に嬉しい特徴がたくさん。最大の魅力は、予約後でも乗車直前まで新幹線の時間変更が無料で何度でも可能なところでしょうか。旅行中の急な予定変更にもスマートフォン一つで柔軟に対応できます。

また、新幹線とホテルを個別に予約するよりもお得な価格設定になっており、1か月以上先の旅行でも予約と同時に利用する新幹線と宿泊施設が確定するため、計画が立てやすいのも利点です。さらに、交通系ICカードやQRチケットでチケットレス乗車が可能で、事前のきっぷ受け取りの手間なくスムーズに旅行を楽しめます。

JR東海ツアーズ「2WEEK SALE」概要

このセールは、LINEアカウント連携者を対象とした先行発売と一般発売の二段階で構成されています。

先行発売は、2025年8月15日(金)13:00〜8月17日(日)23:59まで

一般発売は、2025年8月18日(月)13:00〜9月1日(月)12:59まで

対象旅行期間は、2025年10月1日(水)出発〜12月25日(木)帰着分と、年末年始期間の2025年12月26日(金)出発〜2026年1月4日(日)帰着分です。出発日の30日前までの予約が必要となります。紅葉シーズンや年末年始の旅行をお得に楽しめるこの機会に、ぜひ旅行の計画を立ててみてはいかがでしょうか。

各キャンペーンの詳細等は、JR東海ツアーズ「2WEEK SALE」特設サイトをご確認ください。

（画像：ジェイアール東海ツアーズ）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）