【天皇杯4回戦】(味スタ)

東京V 1-2(前半1-1)名古屋

<得点者>

[東]新井悠太(12分)

[名]内田宅哉(26分)、稲垣祥(81分)

<警告>

[名]永井謙佑(42分)

観衆:7,666人

主審:荒木友輔

副審:野村修、安藤康平

