東京Vvs名古屋 試合記録
【天皇杯4回戦】(味スタ)
東京V 1-2(前半1-1)名古屋
<得点者>
[東]新井悠太(12分)
[名]内田宅哉(26分)、稲垣祥(81分)
<警告>
[名]永井謙佑(42分)
観衆:7,666人
主審:荒木友輔
副審:野村修、安藤康平
├名古屋が逆転で2年ぶりベスト8!一方でシュミットが再び負傷か…
├負傷交代のシュミットについて名古屋・長谷川監督「簡単には戻って来れそうにない」
└先週までは東京Vの選手…FW木村勇大が名古屋移籍後初先発試合で得点演出「ヴェルディのサポーターは温かいなと」
