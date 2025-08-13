├名古屋が逆転で2年ぶりベスト8!一方でシュミットが再び負傷か…

負傷交代のシュミットについて名古屋・長谷川監督「簡単には戻って来れそうにない」

先週までは東京Vの選手…FW木村勇大が名古屋移籍後初先発試合で得点演出「ヴェルディのサポーターは温かいなと」