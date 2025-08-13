Ì¾¸Å²°¤¬µÕÅ¾¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¥Ù¥¹¥È8!°ìÊý¤Ç¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬ºÆ¤ÓÉé½ý¤«¡Ä
[8.13 Å·¹ÄÇÕ4²óÀï ÅìµþV1-2Ì¾¸Å²° Ì£¥¹¥¿]
¡¡Í½È÷Æü³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å·¹ÄÇÕ4²óÀï¤Î1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¬Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë2-1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£¤Ê¤ª8·î27Æü¤Ë¹Ô¤¦½à¡¹·è¾¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éÅìµþV¤ÏÃæ3Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤ÏÃæ2Æü¤Ç¤Î³«ºÅ¡£ÅìµþV¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó6¿Í¤òÊÑ¹¹¡£Ì¾¸Å²°¤Ï8¿Í¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¤Þ¤¿Ì¾¸Å²°¤Ïº£²ÆÅìµþV¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿FWÌÚÂ¼Í¦Âç¤¬²ÃÆþ¸å½éÀèÈ¯¡£ÅìµþV¤Çº£µ¨¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ÜÀÒÀè¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþV¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾12Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿MF¿·°æÍªÂÀ¤¬±¦Â¤Ç¹ë²÷¤Ë¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤¯¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÀèÀ©·à¤ÇÅìµþV¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±26Ê¬¡¢Ì¾¸Å²°¤ÏFW±Ê°æ¸¬Í¤¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÌÚÂ¼¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢MFÆâÅÄÂðºÈ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï1-1¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬Î®¤ì¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¸òÂå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþV¤Ç¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¿·°æ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆMF¾¾¶¶Í¥°Â¡¢Çò°æ¤ËÂå¤¨¤ÆFWÀ÷ÌîÍ£·î¤òÆþ¤ì¤ë¡£Æ±21Ê¬¤Ë¤ÏDFµÜ¸¶ÏÂÌé¤ËÂå¤¨¤ÆDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¡¢MFÊ¿ÀîÎç¤ËÂå¤¨¤ÆMFã·Æ£¸ùÍ¤¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¤âÆ±19Ê¬¤ËMFÀõÌîÍºÌé¤ËÂå¤¨¤ÆMFÄÇ¶¶·ÅÌé¡¢MFÆâÅÄÂðºÈ¤ËÂå¤¨¤ÆMFÃæ»³¹î¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£GK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬Éé½ý¤ÇÃ´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤ë¡£GK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¤¬¶ÛµÞ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°¤À¤Ã¤¿¡£Æ±35Ê¬¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤¿MF¿¹Åç»Ê¤¬¾¾¶¶¤ËÂ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òMF°ð³À¾Í¤¬·è¤á¤Æ¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£2Âç²ñ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
