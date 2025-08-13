J3優勝争い中の栃木Cが公認アンバサダーを発表「普段は皆さんと一緒にゴール裏から声援を送っています」
栃木シティは13日、「栃木シシィ」が公認アンバサダーに就任することを発表した。
栃木シシィはクラブのロゴを胴幕に使用した獅子舞。獅子舞演舞と和楽器演奏を中心に国内外で活動している伝統芸能団体「でん舎」の代表が操演を行っている。
就任に際してクラブ公式サイトを通じ、「『栃木シシィ』はCITY FOOTBALL STATIONでのステージイベント出演をきっかけに誕生したキャラクターです。このたび、栃木シティさんの公認アンバサダーになれたことをとても嬉しく思っています。普段は栃木派の皆さんと一緒にゴール裏からチームに声援を送っています。J3優勝、J2昇格に向けてチーム、スポンサー、サポーターが一体となって頑張りましょう!どうぞよろしくお願いいたします」とコメントした。
J3初参戦の栃木Cは今季リーグ戦で22試合を消化し、13勝5分4敗で3位。J2自動昇格圏内の2位FC大阪と勝ち点44で並び、首位ヴァンラーレ八戸とは2ポイント差となっている。
栃木シシィ アンバサダー就任
栃木シティのロゴが施された胴幕の獅子舞「栃木シシィ」が公認アンバサダーに就任することとなりました
