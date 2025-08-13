JO1¡¦Çò´äÎÜÉ±¡¢10Âå¤Îº¢¤ÎÇº¤ß¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¡×¡¡¸½ºß¤Î¥â¥Æ¶ñ¹ç¤â¸¬Â½¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤¯¤Ã¤¹¤è¡×
¡¡JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬¡¢13ÆüÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àºÇÂ®¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÜºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö10Âå¤Îº¢¤ÎÇº¤ß¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢°Õ³°¤¹¤®¤ëÊÖÅú¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«¤é½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÇò´äÎÜÉ±
¡¡¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ØÀ±¤ÈÍã¤Î¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤ËÀ©ºî¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÅÌî¹¦Ê¸´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´ð¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸¶ºîÆ±ÍÍ¤ËÄçËÜµÁ¹Ô¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Çò´ä¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥è¥¦Ìò¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤ÇÀ¼Í¥¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÆ±»þ¤Ë2¤Ä¤Î½é¤á¤Æ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òº£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤ò¡¢´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤ÏÇò´ä¤ÈÆ±¤¸¤¯ËÜºî¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÇòÀÐÀ²¹á¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¡¢¤½¤·¤ÆµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿À¾ÅÄ¥·¥ã¥È¥Ê¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤ËÉñÂæÂµ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°Õ³°¤Ë¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Çò´ä¡£¤·¤«¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡Ö¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢Çò´ä¤Ï¡Öº£²ó¤Ï³Ú¶Ê¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï²Î¤Ã¤¿¤ê¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È²»³Ú¡É¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ï²»³Ú¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµ¢¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤È²»³Ú¤¬Ì©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö10Âå¤Îº¢¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¤¡£ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥â¥Æ¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Â¾ÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¡Ö¤¨!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¡ÖÀäÂÐ¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´À¹´ü¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÁ´Á³¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¬Â½¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Ï¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤¯¤Ã¤¹¤è¡ª¡×¤Èº£°Ê¾å¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤Ï¡¢8·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
