【モデルプレス＝2025/08/13】タレントのイモトアヤコが13日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夏野菜のカレーを公開し、反響が寄せられている。

◆イモトアヤコ、夏野菜使ったカレー披露


イモトは「晩ごはん 焦げちまったズッキーニ」と添え、食卓の写真を公開。ズッキーニが盛り付けられたキーマカレーと、キャベツ、ミニトマトなどが写し出されている。

この投稿に、ファンからは「美味しそう」「食欲そそる」「食べたい」「いつも素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

