イモトアヤコ「焦げちまった」夏野菜使ったカレー披露「食欲そそる」「いつも素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】タレントのイモトアヤコが13日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夏野菜のカレーを公開し、反響が寄せられている。
【写真】イモトアヤコ「美味しそう」と話題の手作りカレー
イモトは「晩ごはん 焦げちまったズッキーニ」と添え、食卓の写真を公開。ズッキーニが盛り付けられたキーマカレーと、キャベツ、ミニトマトなどが写し出されている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「食欲そそる」「食べたい」「いつも素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
