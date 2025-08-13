イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、2025−26年秋冬のメンズコレクションから、メゾンの伝統と革新が融合したレザースニーカー「フェンディ フィット（FENDI Fit）」を発売する。

「フェンディ フィット」は、上質なスムースカーフレザーを使用したレースアップのロートップスニーカー。1925年の創業以来、フェンディの職人たちに受け継がれてきた「セレリア」のハンドステッチを同色で施し、洗練された印象に仕上げている。



「フェンディ フィット」スニーカー（ブラック）

ミニマルなデザインに宿るエレガンスは、ビジネスシーンからカジュアルな装いまで幅広く調和し、高品質で非常に柔らかいカーフレザーを使用することで極上の履き心地を実現させる。伸縮性のある素材とヒールのパディングが、その快適性をさらに高める。サイドには、トーン・オン・トーンで控えめな「FENDI」ロゴを配し、さりげない存在感を演出。インジェクションソール構造によって、快適な履き心地と安定したサポートが持続する。



「フェンディ フィット」スニーカー（ホワイト）

足元から新たな美学を提案する、革新的なスニーカー「フェンディ フィット」は、フェンディ直営店および公式オンラインストアで販売中。

［小売価格］14万5200円（税込）

［発売中］

フェンディ ジャパン＝https://www.fendi.com/jp-ja