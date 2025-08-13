◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）

巨人が中日に逆転で敗れ、勝率は再び５割となった。日米通算１９９勝目を目指して今季５度目の先発マウンドにあがった田中将大投手は、１回に３点の援護をもらい粘投していたが、勝ち投手の権利がかかった５回に守備の乱れから３点を失い（自責０）同点に追いつかれ降板。１９９勝はお預けとなった。６回に２番手の菊地大稀投手がチェイビス内野手に一発を浴びて勝ち越され、そのまま中日の救援陣に抑えられた。

田中将は初回２死から上林誠知外野手に左中間二塁打を打たれたが、細川成也外野手を見逃し三振に打ち取り、立ち上がりのピンチを抑えた。

打線が１回に先制点を挙げた。中日の先発・柳裕也投手から丸佳浩外野手が先頭で右翼スタンドに入る３号ソロ本塁打。続く佐々木俊輔外野手、泉口友汰内野手が連続で左前打、キャベッジ外野手は四球を選び無死満塁とチャンスを広げ、岸田行倫捕手の中犠飛で２点目。さらに１死一、二塁から、「６番・一塁」でスタメン出場の中山礼都内野手が左翼線二塁打を放ち３点目を奪った。

３点の援護をもらった田中将は２回、先頭のボスラー外野手を右前打で出塁させたが、２つの三振を奪うなど後続を抑えた。３回は１死から岡林勇希外野手に左前打、山本泰寛内野手の三ゴロで２死二塁、上林にストレートの四球を与え一、二塁。細川の三塁線への当たりはリチャード内野手が倒れ込んで好捕し内野安打とし２死満塁となったが、ボスラー外野手を一ゴロに仕留め、無失点で切り抜けた。

３回の巨人はキャベッジが先頭で四球を選び無死一塁。２死からキャベッジが二塁盗塁を決め、リチャードの四球で一、二塁としたが、門脇誠内野手は遊ゴロで無得点。４回は１死から丸が左翼フェンス上直撃の二塁打で出塁したが、後続が倒れた。

４回まで無失点を続けてきた田中将が、勝ち投手の権利がかかった５回に守備の乱れから同点においつかれた。１死から岡林に右前打、山本の二ゴロを併殺を狙った二塁・門脇が二塁に悪送球し、ボールが外野方向に転がる間に岡林が一気にホームを突き、１点を返された。

なおも１死二塁から上林に右越え適時二塁打を打たれ、２点目。細川は三ゴロに打ち取ったが２死二塁からボスラーに中前タイムリーを打たれ３点目を奪われた。田中将はこの回までで降板した。

６回から２番手で菊地大稀投手が登板。いきなり一発を浴び、勝ち越された。先頭のチェイビス内野手に、打った瞬間にわかる３号ソロ本塁打を左翼スタンドにたたき込まれ、中日にリードを許した。

１点を追う巨人は６回、先頭のリチャードが左前打、門脇が送りバントを決め１死二塁とし、この日１軍に合流したヘルナンデス外野手が代打で登場したが空振り三振、丸は二ゴロに打ち取られ、追いつけなかった。

巨人は７回１死、中日の２番手・藤嶋健人投手から泉口、キャベッジが連続で四球を選び一、二塁としたが、岸田は空振り三振、中山は二ゴロに終わり無得点。８回は３番手・清水達也投手に３者凡退に抑えられた。

９回は１死で中日の守護神・松山晋也投手から佐々木が四球で出塁。泉口が二直の後、キャベッジは左前打でつなぎ２死一、二塁としたが、岸田は空振り三振に倒れ、ゲームセット。